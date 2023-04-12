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70% россиян хотели бы улететь на другую планету – опрос Кремля

Татьяна ЛозовенкоСреда, 12 апреля 2023, 17:10
70% россиян хотели бы улететь на другую планету – опрос Кремля
Фото: Fotolia / Elenarts

70 процентов россиян готовы улететь на другую планету, в тому числе на газовые гиганты.

Источник: опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения

Детали: 24% россиян сообщили, что хотят полететь на Марс. На втором месте – Луна (10%). 9% выбрали Венеру, 6% – газовый гигант Юпитер, 5% – Сатурн.

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РБК сообщает, что с 2014 года значительно увеличилось количество россиян, которые верят в возможность ведения войны в космосе – с 7 до 35%

Кроме того, каждый десятый россиянин верит, что в ближайшие полвека человечество будет уничтожено гигантским метеоритом. 3% считают, что Землю захватят инопланетяне.

Справочно: Социологический центр ВЦИОМ проводит исследования по заказу Кремля. Центр не публикует результаты части опросов, например об оппозиционном политике Алексее Навальном, а также задает респондентам вопросы "с подсказками", чтобы выполнять запрос Кремля.

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Темы: космосопросРосcия
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