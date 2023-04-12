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Житель Белфаста випадково знайшов план заходів безпеки під час візиту Байдена

"Європейська правда"Середа, 12 квітня 2023, 17:55

Поліція Північної Ірландії почала розслідування після того, як житель Белфаста знайшов таємний документ із деталями забезпечення безпеки на час візиту в регіон президента США Джо Байдена.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило місцеве видання The Belfast Telegraph.

В етері радіостанції BBC Radio Ulster у середу вранці чоловік, ім’я якого не розкривається, заявив, що знайшов "секретний документ"

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"У ньому (документі. – Ред.) детально описано, які дороги перекриваються, хто є командирами, номери телефонів", – розповів він.

За словами белфастця, документ на п'яти сторінках містив інформацію про те, як офіцери були розміщені по місту для забезпечення безпеки візиту Байдена.

Поліція Північної Ірландії пізніше підтвердила, що знайдений перехожим документ – це копія "оперативного наказу".

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"Нам відомо про порушення безпеки. Розпочато розслідування, про що ми повідомили старшому офіцеру з питань інформаційних ризиків", – наголосили правоохоронці.

"Ми надзвичайно серйозно ставимося до безпеки високопосадовців, представників громадськості, наших офіцерів і співробітників і будемо вживати відповідних заходів", – додали там.

Як повідомлялось, президент США прибув до столиці Північної Ірландії Белфаста у 25-ту річницю Страстноп'ятничної угоди, що припинила кровопролитний конфлікт у регіоні.

Після виступу в Ольстерському університеті в Белфасті й зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком у другій половині середи Байден вирушив із міста до Ірландії.

Там президент перебуватиме в межах чотириденного візиту на острів Ірландія, де, за його словами, він хоче підкреслити "відданість США збереженню миру".

Теми: БайденІрландія
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