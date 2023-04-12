Житель Белфаста случайно нашел план мер безопасности во время визита Байдена

Полиция Северной Ирландии начала расследование после того, как житель Белфаста нашел секретный документ с деталями обеспечения безопасности на время визита в регион президента США Джо Байдена.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило местное издание The Belfast Telegraph.

В эфире радиостанции BBC Radio Ulster в среду утром человек, имя которого не раскрывается, заявил, что нашел "секретный документ"

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"В нем (документе. – Ред.) подробно описано, какие дороги перекрываются, кто является командирами, номера телефонов", – рассказал он.

По словам белфастца, документ на пяти страницах содержал информацию о том, как офицеры были размещены по городу для обеспечения безопасности визита Байдена.

Полиция Северной Ирландии позже подтвердила, что найденный прохожим документ – это копия "оперативного приказа".

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"Нам известно о нарушении безопасности. Начато расследование, о чем мы сообщили старшему офицеру по вопросам информационных рисков", – отметили правоохранители.

"Мы очень серьезно относимся к безопасности чиновников, представителей общественности, наших офицеров и сотрудников и будем принимать соответствующие меры", – добавили там.

Как сообщалось, президент США прибыл в столицу Северной Ирландии Белфаст в 25-ю годовщину Соглашения Страстной пятницы, прекратившего кровопролитный конфликт в регионе.

После выступления в Ольстерском университете в Белфасте и встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком во второй половине среды Байден отправился из города в Ирландию.

Там президент будет находиться в рамках четырехдневного визита на остров Ирландия, где, по его словам, он хочет подчеркнуть "приверженность США сохранению мира".