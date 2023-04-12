Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Житель Белфаста случайно нашел план мер безопасности во время визита Байдена

"Европейская правда"Среда, 12 апреля 2023, 17:55

Полиция Северной Ирландии начала расследование после того, как житель Белфаста нашел секретный документ с деталями обеспечения безопасности на время визита в регион президента США Джо Байдена.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило местное издание The Belfast Telegraph.

В эфире радиостанции BBC Radio Ulster в среду утром человек, имя которого не раскрывается, заявил, что нашел "секретный документ"

"В нем (документе. – Ред.) подробно описано, какие дороги перекрываются, кто является командирами, номера телефонов", – рассказал он.

По словам белфастца, документ на пяти страницах содержал информацию о том, как офицеры были размещены по городу для обеспечения безопасности визита Байдена.

Полиция Северной Ирландии позже подтвердила, что найденный прохожим документ – это копия "оперативного приказа".

"Нам известно о нарушении безопасности. Начато расследование, о чем мы сообщили старшему офицеру по вопросам информационных рисков", – отметили правоохранители.

ВИДЕО ДНЯ

"Мы очень серьезно относимся к безопасности чиновников, представителей общественности, наших офицеров и сотрудников и будем принимать соответствующие меры", – добавили там.

Как сообщалось, президент США прибыл в столицу Северной Ирландии Белфаст в 25-ю годовщину Соглашения Страстной пятницы, прекратившего кровопролитный конфликт в регионе.

После выступления в Ольстерском университете в Белфасте и встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком во второй половине среды Байден отправился из города в Ирландию.

Там президент будет находиться в рамках четырехдневного визита на остров Ирландия, где, по его словам, он хочет подчеркнуть "приверженность США сохранению мира".

Темы: БайденИрландия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пригожин возвращает расположение Путина – ISW

Бразилия "повторяет российскую и китайскую пропаганду" о войне в Украине – Белый дом

фотоСпутник показал сгоревший украинский самолет в Судане

Украинец, совершивший самоподжог перед консульством в Кракове, умер в больнице

НАТО больше не допускает временной оккупации своей территории в случае нападения РФ – NYT

Летом 2022 года пьяный солдат расстрелял комбата морпехов николаевской бригады

Все новости...
Байден
Байден на встрече с Сунаком в Северной Ирландии обсудит войну в Украине
Байден прибыл в Северную Ирландию: перед его визитом полиция нашла бомбы
Байден назвал "абсолютно незаконным" арест в РФ журналиста WSJ Гершковича
Последние новости
05:12
Китай готов сотрудничать с Россией и искать способ урегулирования "кризиса в Украине" – МИД
04:14
Пригожин возвращает расположение Путина – ISW
03:41
В ожидании контрнаступления оккупанты в Энергодаре разграбляют школы и детсады – сопротивление
02:58
"Ценит симметрию": NYT назвал вероятную дату выдвижения Байдена на второй срок
02:04
Бразилия "повторяет российскую и китайскую пропаганду" о войне в Украине – Белый дом
01:37
фотоВраг атаковал Никополь и громады, есть раненый
00:42
Меркель получила высшую государственную награду ФРГ - не все ее однопартийцы это поддержали
00:24
Россияне били по Сумщине, более 100 прилетов из АГС и артиллерии
23:49
Швеция договорилась с Финляндией о закупке БТР нового поколения
23:30
фотоСпутник показал сгоревший украинский самолет в Судане
Все новости...
Реклама: