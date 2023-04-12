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Іспанія відправить шість Leopard 2A4 в Україну найближчими днями, ще чотири ремонтують

"Європейська правда"Середа, 12 квітня 2023, 17:59

Іспанія планує відправити шість Leopard 2A4 в Україну найближчими днями, доставка завершиться до кінця квітня.

Як пише "Європейська правда", про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес на спільній пресконференції з главою Міноборони України Олексієм Резніковим, повідомляє El Pais.

Роблес зазначила, що доставка танків для України здійснюватиметься морем.

"Є ще чотири Leopard, які вже перебувають у ремонті, щоб їх можна було доставити якнайшвидше", – сказала вона.

Крім танків, Іспанія поставить Києву ще 20 бронетранспортерів, додала міністр.

Минулого місяця Іспанія заявила, що очікує на відправку танків після Великодня, який цього року католики святкували 9 квітня. Однак згодом стало відомо, що Іспанія відтермінувала дату відправки шести танків Leopard 2 до України.

Мадрид зобов'язався відправити в Україну загалом 10 танків, і Роблес повідомляла, що збройні сили розпочали ремонт решти чотирьох.

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Іспанія також підготувала 40 членів танкових екіпажів і 15 механіків на військовій базі в північно-східному місті Сарагоса.

Як відомо, перша група українських військових, яка навчалася керувати іспанськими танками, в середині завершила навчання на військовій базі на півночі Іспанії.

Теми: ІспаніяУкраїнатанки
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