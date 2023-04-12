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Испания отправит шесть Leopard 2A4 в Украину в ближайшие дни, еще четыре ремонтируют

"Европейская правда"Среда, 12 апреля 2023, 17:59

Испания планирует отправить шесть Leopard 2A4 в Украину в ближайшие дни, доставка завершится до конца апреля.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес на совместной пресс-конференции с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым, сообщает El Pais.

Роблес отметила, что доставка танков для Украины будет осуществляться по морю.

"Есть еще четыре Leopard, которые уже находятся в ремонте, чтобы их можно было доставить как можно быстрее", – сказала она.

Кроме танков, Испания поставит Киеву еще 20 бронетранспортеров, добавила министр.

В прошлом месяце Испания заявила, что ожидает отправки танков после Пасхи, которую в этом году католики праздновали 9 апреля. Однако впоследствии стало известно, что Испания отсрочила дату отправки шести танков Leopard 2 в Украину.

Мадрид обязался отправить в Украину всего 10 танков, и Роблес сообщала, что вооруженные силы начали ремонт остальных четырех.

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Испания также подготовила 40 членов танковых экипажей и 15 механиков на военной базе в северо-восточном городе Сарагоса.

Как известно, первая группа украинских военных, которая училась управлять испанскими танками, в середине завершила обучение на военной базе на севере Испании.

Темы: ИспанияУкраинатанки
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