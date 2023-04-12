США запровадили санкції проти банку в Угорщині, який контролюється Росією

Міністерство фінансів США в середу оголосило санкції проти Міжнародного інвестиційного банку – кредитної установи, що базується в Будапешті, має майже 50% російської власності й позбавлена нагляду з боку угорської влади.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні американського Мінфіну.

Як стверджує влада США, присутність Міжнародного інвестиційного банку в Будапешті "дозволяє Росії посилити свою розвідувальну присутність у Європі", а також сприяє зловмисним діям у Центральній Європі та на Західних Балканах і корупції й ухилянню від санкцій.

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"Уряд Росії готовий виділити додаткові ресурси, зокрема державні гарантії та субсидії, щоб врятувати банк від дефолту, що насувається", – зауважує Мінфін США.

Під американські санкції також потрапила дочірня компанія МІБ – "МІБ Капітал", зареєстрована в Москві, чинний керівник банку Ніколай Косов та двоє колишніх – росіянин Георгій Потапов та угорець Імре Ласлочкі.

"Керівники МІБ координували з посадовими особами Російської Федерації діяльність МІБ навіть після подальшого вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Косов є колишнім головою МІБ, а Потапов і Ласлочкі – високопосадовці в правлінні МІБ", – підкреслюється в повідомленні.

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Санкції передбачають замороження активів згаданих осіб у США та заборону американським громадянам і компаніям вести з ними ділові відносини.

Створений у 2008 році, Міжнародний інвестиційний банк п’ять років тому переніс штаб-квартиру до Будапешта. Пізніше парламент Угорщини надав банку повний імунітет від нагляду угорської влади, а менеджери та гості фінансової установи могли пересуватися Угорщиною, а отже, і Європейським Союзом, відповідно до правил дипломатичного імунітету.

У зв’язку з цим про фінансову установу поширилася інформація, що вона може служити розвідувальним цілям Росії, хоча офіційно банк неодноразово це заперечував.

Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Болгарія, Чехія, Румунія та Словаччина припинили свою участь у МІБ.