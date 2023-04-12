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США ввели санкции против банка в Венгрии, который контролируется Россией

"Европейская правда"Среда, 12 апреля 2023, 18:05

Министерство финансов США в среду объявило санкции против Международного инвестиционного банка – кредитного учреждения, базирующегося в Будапеште, имеющего почти 50% российской собственности и лишенного надзора со стороны венгерских властей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении американского Минфина.

Как утверждают власти США, присутствие Международного инвестиционного банка в Будапеште "позволяет России усилить свое разведывательное присутствие в Европе", а также способствует злонамеренным действиям в Центральной Европе и на Западных Балканах и коррупции и уклонению от санкций.

"Правительство России готово выделить дополнительные ресурсы, в том числе государственные гарантии и субсидии, чтобы спасти банк от надвигающегося дефолта", – отмечает министерство финансов США.

Под американские санкции также попала дочерняя компания МИБ – "МИБ Капитал", зарегистрированная в Москве, действующий руководитель банка Николай Косов и двое бывших – россиянин Георгий Потапов и венгр Имре Ласлочки.

"Руководители МИБ координировали с должностными лицами Российской Федерации деятельность МИБ даже после дальнейшего вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Косов является бывшим председателем МИБ, а Потапов и Ласлочки – высокопоставленные чиновники в правлении МИБ", – подчеркивается в сообщении.

Санкции предусматривают замораживание активов упомянутых лиц в США и запрет американским гражданам и компаниям вести с ними деловые отношения.

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Созданный в 2008 году, Международный инвестиционный банк пять лет назад перенес штаб-квартиру в Будапешт. Позже парламент Венгрии предоставил банку полный иммунитет от надзора венгерских властей, а менеджеры и гости финансового учреждения могли передвигаться по Венгрии, а следовательно, и Европейскому Союзу, в соответствии с правилами дипломатического иммунитета.

В связи с этим о финансовом учреждении распространилась информация, что оно может служить разведывательным целям России, хотя официально банк неоднократно это отрицал.

После вторжения России в Украину в феврале 2022 года Болгария, Чехия, Румыния и Словакия прекратили свое участие в МИБ.

Темы: СШАВенгриясанкциибанки
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