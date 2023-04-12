Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США ввели санкции против банка в Венгрии, который контролируется Россией

"Европейская правда"Среда, 12 апреля 2023, 18:05

Министерство финансов США в среду объявило санкции против Международного инвестиционного банка – кредитного учреждения, базирующегося в Будапеште, имеющего почти 50% российской собственности и лишенного надзора со стороны венгерских властей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении американского Минфина.

Как утверждают власти США, присутствие Международного инвестиционного банка в Будапеште "позволяет России усилить свое разведывательное присутствие в Европе", а также способствует злонамеренным действиям в Центральной Европе и на Западных Балканах и коррупции и уклонению от санкций.

Реклама:

"Правительство России готово выделить дополнительные ресурсы, в том числе государственные гарантии и субсидии, чтобы спасти банк от надвигающегося дефолта", – отмечает министерство финансов США.

Под американские санкции также попала дочерняя компания МИБ – "МИБ Капитал", зарегистрированная в Москве, действующий руководитель банка Николай Косов и двое бывших – россиянин Георгий Потапов и венгр Имре Ласлочки.

"Руководители МИБ координировали с должностными лицами Российской Федерации деятельность МИБ даже после дальнейшего вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Косов является бывшим председателем МИБ, а Потапов и Ласлочки – высокопоставленные чиновники в правлении МИБ", – подчеркивается в сообщении.

ВИДЕО ДНЯ

Санкции предусматривают замораживание активов упомянутых лиц в США и запрет американским гражданам и компаниям вести с ними деловые отношения.

Созданный в 2008 году, Международный инвестиционный банк пять лет назад перенес штаб-квартиру в Будапешт. Позже парламент Венгрии предоставил банку полный иммунитет от надзора венгерских властей, а менеджеры и гости финансового учреждения могли передвигаться по Венгрии, а следовательно, и Европейскому Союзу, в соответствии с правилами дипломатического иммунитета.

В связи с этим о финансовом учреждении распространилась информация, что оно может служить разведывательным целям России, хотя официально банк неоднократно это отрицал.

После вторжения России в Украину в феврале 2022 года Болгария, Чехия, Румыния и Словакия прекратили свое участие в МИБ.

Темы: СШАВенгриясанкциибанки
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 22 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
США
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Apple объявила дату осенней презентации, на которой покажет iPhone 15
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на четверть миллиарда
Последние новости
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
15:06
Связи книжного бизнеса с россиянами: журналисты и OSINT-специалисты провели расследование
15:05
Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист
14:58
Умеров: С такими запасами ракет РФ может продолжить атаки по Украине
14:49
обновленоВ Украине объявили масштабную воздушную тревогу: враг выпустил крылатые ракеты
14:41
фотоУченые создали на 3D-принтере устройство для тестирования лекарств: это может прекратить тесты на животных
14:23
В России аварийно сел Boeing, который летел из Москвы: отказал двигатель
14:22
Цены на автогаз в крупных сетях АЗС за месяц упали почти на 20%
14:14
фото"Зубы дракона" вырастают на северной границе – Объединенные силы ВСУ
14:07
Во Львове 5-летний мальчик впал в кому после удаления зубов: полиция открыла дело
Все новости...
Реклама: