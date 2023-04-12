Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Світоліна виграла перший матч після повернення в теніс

Ірина БалачукСереда, 12 квітня 2023, 18:32
Світоліна виграла перший матч після повернення в теніс
Еліна Світоліна. Фото з Facebook

Експерша ракетка України, 28-річна Еліна Світоліна, виграла перший матч після повернення у великий теніс; спортсменка переривала участь у змаганнях через вагітність і народження дитини.

Джерело: Суспільне

Деталі: На турнірі WTA60 в швейцарському К'яссо Світоліна в стартовому раунді змагань обіграла румунську тенісистку Елену Габріелу Русу.

Перший сет поєдинку тривав 36 хвилин, Світоліна змогла зробити єдиний брейк у дев'ятому геймі (за рахунку 4:4), після чого подала на сет – 6:4.

У другому сеті Еліна зробила одразу два брейки (двічі брала подачу суперниці), виграла останні чотири гейми та забрала партію – 6:2. При подачі на матч Світоліна змогла закрити гру з п'ятого матчболу.

Повідомляється, що за матч Світоліна не дозволила Русу заробити жодного брейкпоїнту на своїй подачі.

У другому раунді українка зіграє з бельгійкою Александрою Ігнатік (№216 у світовому рейтингу).

ВІДЕО ДНЯ

Для довідки: Матч проти Русу став для Світоліної лише другим після повернення у великий теніс. Українка пропустила 13 місяців через вагітність та народження дитини.

Теми: спорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Пригожин повертає прихильність Путіна – ISW

Бразилія "повторює російську та китайську пропаганду" щодо війни в Україні – Білий дім

фотоСупутник показав згорілий український літак у Судані

Українець, що вчинив самопідпал перед консульством у Кракові, помер у лікарні

НАТО більше не допускає тимчасової окупації своєї території в разі нападу РФ – NYT

Влітку 2022 року п’яний солдат розстріляв комбата морпіхів миколаївської бригади

Усі новини...
спорт
Глава МВС Німеччини пригрозила відмовою у в'їзді російським спортсменам
МОК пробує "підкупити" українських спортсменів, які не підтримають бойкот росіян на змаганнях
Польща відмовилась проводити Кубок світу з фехтування через допуск росіян
Останні новини
05:12
Китай готовий співпрацювати з Росією і шукати спосіб врегулювання "кризи в Україні" – МЗС
04:14
Пригожин повертає прихильність Путіна – ISW
03:41
В очікуванні контрнаступу окупанти в Енергодарі розграбовують школи і дитсадки – спротив
02:58
"Цінує симетрію": NYT назвав імовірну дату висунення Байдена на другий термін
02:04
Бразилія "повторює російську та китайську пропаганду" щодо війни в Україні – Білий дім
01:37
фотоВорог атакував Нікополь і громади, є поранений
00:42
Меркель отримала найвищу державну нагороду ФРН – не всі її однопартійці це підтримали
00:24
Росіяни гатили по Сумщині, понад 100 прильотів з АГС та артилерії
23:49
Швеція домовилась із Фінляндією про закупівлю БТР нового покоління
23:30
фотоСупутник показав згорілий український літак у Судані
Усі новини...
Реклама: