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Світоліна виграла перший матч після повернення в теніс

Ірина БалачукСереда, 12 квітня 2023, 18:32
Світоліна виграла перший матч після повернення в теніс
Еліна Світоліна. Фото з Facebook

Експерша ракетка України, 28-річна Еліна Світоліна, виграла перший матч після повернення у великий теніс; спортсменка переривала участь у змаганнях через вагітність і народження дитини.

Джерело: Суспільне

Деталі: На турнірі WTA60 в швейцарському К'яссо Світоліна в стартовому раунді змагань обіграла румунську тенісистку Елену Габріелу Русу.

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Перший сет поєдинку тривав 36 хвилин, Світоліна змогла зробити єдиний брейк у дев'ятому геймі (за рахунку 4:4), після чого подала на сет – 6:4.

У другому сеті Еліна зробила одразу два брейки (двічі брала подачу суперниці), виграла останні чотири гейми та забрала партію – 6:2. При подачі на матч Світоліна змогла закрити гру з п'ятого матчболу.

Повідомляється, що за матч Світоліна не дозволила Русу заробити жодного брейкпоїнту на своїй подачі.

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У другому раунді українка зіграє з бельгійкою Александрою Ігнатік (№216 у світовому рейтингу).

Для довідки: Матч проти Русу став для Світоліної лише другим після повернення у великий теніс. Українка пропустила 13 місяців через вагітність та народження дитини.

Теми: спорт
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