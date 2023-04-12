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Свитолина выиграла первый матч после возвращения в теннис

Ирина БалачукСреда, 12 апреля 2023, 18:32
Свитолина выиграла первый матч после возвращения в теннис
Элина Свитолина. Фото из Facebook

Экс-первая ракетка Украины, 28-летняя Элина Свитолина, выиграла первый матч после возвращения в большой теннис; спортсменка прерывала участие в соревнованиях в связи с беременностью и рождением ребенка.

Источник: Суспільне

Детали: На турнире WTA60 в швейцарском Кьяссо Свитолина в стартовом раунде соревнований обыграла румынскую теннисистку Елену Габриэлу Русу.

Первый сет поединка длился 36 минут, Свитолина смогла сделать единственный брейк в девятом гейме (при счете 4:4), после чего подала на сет – 6:4.

Во втором сете Элина сделала сразу два брейка (дважды брала подачу соперницы), выиграла последние четыре гейма и забрала партию – 6:2. При подаче на матч Свитолина смогла закрыть игру с пятого матчбола.

Сообщается, что за матч Свитолина не позволила Русу заработать ни одного брейкпоинта на своей подаче.

Во втором раунде украинка сыграет с бельгийкой Александрой Игнатик (№216 в мировом рейтинге).

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Для справки: Матч против Русу стал для Свитолиной только вторым после возвращения в большой теннис. Украинка пропустила 13 месяцев в связи с беременностью и рождением ребенка.

Темы: спорт
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