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Автівка підірвалася на міні на Херсонщині – один загиблий і один поранений

Олена РощінаСереда, 12 квітня 2023, 19:26

Автомобіль із двома цивільними натрапив на російську міну в карʼєрі поблизу села Тягинка у Бериславському районі Херсонської області, внаслідок чого є загиблий і поранений. 

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Автівка з двома цивільними натрапила на російську міну в карʼєрі поблизу Тягинки. На жаль, один чоловік загинув, другий – дістав тяжкі травми".

Деталі: Спершу повідомлялося лише про одного пораненого – чоловіка 64 років, якого з опіками та пораненнями обличчя, рук і ніг шпиталізували до найближчого медзакладу

Повідомлялося, що він "натрапив на вибухонебезпечний предмет у кар'єрі, що знаходиться за селом".

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Теми: Херсонська областьмінування
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