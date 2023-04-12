Автівка підірвалася на міні на Херсонщині – один загиблий і один поранений

Автомобіль із двома цивільними натрапив на російську міну в карʼєрі поблизу села Тягинка у Бериславському районі Херсонської області, внаслідок чого є загиблий і поранений.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Автівка з двома цивільними натрапила на російську міну в карʼєрі поблизу Тягинки. На жаль, один чоловік загинув, другий – дістав тяжкі травми".

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Деталі: Спершу повідомлялося лише про одного пораненого – чоловіка 64 років, якого з опіками та пораненнями обличчя, рук і ніг шпиталізували до найближчого медзакладу

Повідомлялося, що він "натрапив на вибухонебезпечний предмет у кар'єрі, що знаходиться за селом".