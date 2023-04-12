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Авто подорвалось на мине на Херсонщине – один погибший и один раненый

Елена РощинаСреда, 12 апреля 2023, 19:26

Автомобиль с двумя гражданскими наткнулся на российскую мину в карьере вблизи села Тягинка в Бериславском районе Херсонской области, в результате чего есть погибший и раненый. 

Источник: Херсонская ОГА

Дословно: "Автомобиль с двумя гражданскими наткнулся на российскую мину в карьере вблизи Тягинки. К сожалению, один человек погиб, второй – получил тяжелые травмы".

Детали: Сначала сообщалось только об одном раненом – мужчине 64 лет, которого с ожогами и ранениями лица, рук и ног госпитализировали в ближайшее медучреждение

Сообщалось, что он "наткнулся на взрывоопасный предмет в карьере, который находится за селом".

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Темы: Херсонская областьминирование
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