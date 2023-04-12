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Словаччина призупиняє обробку партії пшениці з України: знайшла пестициди

"Європейська правда"Середа, 12 квітня 2023, 20:14

У Словаччині призупинили молотіння партії української пшениці вагою 1500 тонн після того, як аналізи показали підвищену концентрацію в ній пестицидів.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на SME, в середу заявив виконувач обов’язків міністра сільського господарства Словаччини Самуель Влчан.

Міністр нагадав, що ще в липні 2022 року розпорядився посилити контроль за імпортованим українським зерном.

"Ще до того, як ми почали пломбувати всі транзитні вантажівки з українським зерном, було перехоплено відносно великий зразок українського зерна, і три незалежні акредитовані лабораторії підтвердили наявність підвищеного вмісту залишків пестицидів", – заявив він.

За словами Влчана, до кінця тижня влада Словаччини отримає результати перевірки пшениці на предмет того, чи можуть залишки пестицидів у ній впливати на здоров’я людини.

Партію української пшениці, в якій знайшли підвищений вміст пестицидів, мололи на одному з найбільших млинів у Словаччині, додав урядовець. Решту зерна, що лишилось – а це 1500 тонн, – використовувати не будуть.

Влчан не уточнив, скільки зерна з нібито перевищеним вмістом пестицидів уже було перемелено.

ВІДЕО ДНЯ

Україна, один з найбільших світових експортерів зерна, після початку повномасштабного вторгнення Росії тривалий час узагалі не могла експортувати збіжжя через Чорне море, що змусило її шукати альтернативні шляхи експорту.

Велика кількість українського зерна, дешевшого, ніж вирощене в ЄС, опинилася в країнах Центральної Європи. Це негативно вплинуло на місцевих фермерів. Минулого тижня Польща оголосила, що тимчасово припинить імпорт українського зерна, щоб пом'якшити вплив на ціни, але транзит дозволить.

Про те, як експорт українського зерна спричинив напругу у відносинах України і Польщі, "ЄвроПравда" розповідала у статті "Небезпечне зерно".

Також читайте: Уроки зернової кризи: як Україна має реагувати на протести фермерів з ЄС.

Теми: зерноСловаччина
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