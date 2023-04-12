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Словакия приостанавливает обработку партии пшеницы из Украины: нашла пестициды

"Европейская правда"Среда, 12 апреля 2023, 20:14

В Словакии приостановили молотьбу партии украинской пшеницы весом 1500 тонн после того, как анализы показали повышенную концентрацию в ней пестицидов.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на SME, в среду заявил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Словакии Самуэль Влчан.

Министр напомнил, что еще в июле 2022 года распорядился усилить контроль за импортируемым украинским зерном.

"Еще до того, как мы начали пломбировать все транзитные грузовики с украинским зерном, был перехвачен относительно большой образец украинского зерна, и три независимые аккредитованные лаборатории подтвердили наличие повышенного содержания остатков пестицидов", – заявил он.

По словам Влчана, до конца недели власти Словакии получат результаты проверки пшеницы на предмет того, могут ли остатки пестицидов в ней влиять на здоровье человека.

Партию украинской пшеницы, в которой нашли повышенное содержание пестицидов, мололи на одной из крупнейших мельниц в Словакии, добавил чиновник. Остальное зерно, что осталось – а это 1500 тонн, – использовать не будут.

Влчан не уточнил, сколько зерна с якобы превышенным содержанием пестицидов уже было перемолото.

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Украина, один из крупнейших мировых экспортеров зерна, после начала полномасштабного вторжения России долгое время вообще не могла экспортировать зерно через Черное море, что заставило ее искать альтернативные пути экспорта.

Большое количество украинского зерна, более дешевого, чем выращенное в ЕС, оказалось в странах Центральной Европы. Это негативно повлияло на местных фермеров. На прошлой неделе Польша объявила, что временно прекратит импорт украинского зерна, чтобы смягчить влияние на цены, но транзит позволит.

О том, как экспорт украинского зерна вызвал напряжение в отношениях Украины и Польши, "ЕвроПравда" рассказывала в статье "Опасное зерно".

Также читайте: Уроки зернового кризиса: как Украина должна реагировать на протесты фермеров из ЕС.

Темы: зерноСловакия
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