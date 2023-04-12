Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Словакия приостанавливает обработку партии пшеницы из Украины: нашла пестициды

"Европейская правда"Среда, 12 апреля 2023, 20:14

В Словакии приостановили молотьбу партии украинской пшеницы весом 1500 тонн после того, как анализы показали повышенную концентрацию в ней пестицидов.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на SME, в среду заявил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Словакии Самуэль Влчан.

Министр напомнил, что еще в июле 2022 года распорядился усилить контроль за импортируемым украинским зерном.

Реклама:

"Еще до того, как мы начали пломбировать все транзитные грузовики с украинским зерном, был перехвачен относительно большой образец украинского зерна, и три независимые аккредитованные лаборатории подтвердили наличие повышенного содержания остатков пестицидов", – заявил он.

По словам Влчана, до конца недели власти Словакии получат результаты проверки пшеницы на предмет того, могут ли остатки пестицидов в ней влиять на здоровье человека.

Партию украинской пшеницы, в которой нашли повышенное содержание пестицидов, мололи на одной из крупнейших мельниц в Словакии, добавил чиновник. Остальное зерно, что осталось – а это 1500 тонн, – использовать не будут.

ВИДЕО ДНЯ

Влчан не уточнил, сколько зерна с якобы превышенным содержанием пестицидов уже было перемолото.

Украина, один из крупнейших мировых экспортеров зерна, после начала полномасштабного вторжения России долгое время вообще не могла экспортировать зерно через Черное море, что заставило ее искать альтернативные пути экспорта.

Большое количество украинского зерна, более дешевого, чем выращенное в ЕС, оказалось в странах Центральной Европы. Это негативно повлияло на местных фермеров. На прошлой неделе Польша объявила, что временно прекратит импорт украинского зерна, чтобы смягчить влияние на цены, но транзит позволит.

О том, как экспорт украинского зерна вызвал напряжение в отношениях Украины и Польши, "ЕвроПравда" рассказывала в статье "Опасное зерно".

Также читайте: Уроки зернового кризиса: как Украина должна реагировать на протесты фермеров из ЕС.

Темы: зерноСловакия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 22 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
зерно
Гутерриш отправил письмо Лаврову с предложениями для восстановления зерновой сделки – СМИ
Глава парламента Словакии поддержал запрет зерна из Украины
Профильный еврокомиссар – за продолжение запрета агроэкспорта из Украины
Последние новости
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
15:06
Связи книжного бизнеса с россиянами: журналисты и OSINT-специалисты провели расследование
15:05
Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист
14:58
Умеров: С такими запасами ракет РФ может продолжить атаки по Украине
14:49
обновленоВ Украине объявили масштабную воздушную тревогу: враг выпустил крылатые ракеты
14:41
фотоУченые создали на 3D-принтере устройство для тестирования лекарств: это может прекратить тесты на животных
14:23
В России аварийно сел Boeing, который летел из Москвы: отказал двигатель
14:22
Цены на автогаз в крупных сетях АЗС за месяц упали почти на 20%
14:14
фото"Зубы дракона" вырастают на северной границе – Объединенные силы ВСУ
14:07
Во Львове 5-летний мальчик впал в кому после удаления зубов: полиция открыла дело
Все новости...
Реклама: