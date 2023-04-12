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Очільник МЗС Латвії відповів Макрону: Більше єдності, менше автономії

"Європейська правда"Середа, 12 квітня 2023, 20:29

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс прокоментував заяву президента Франції Емманюеля Макрона, який днями закликав Європейський Союз до більшої "стратегічної автономії" від Сполучених Штатів.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Рінкевичс написав у Twitter у середу.

"Ми повинні посилювати трансатлантичну єдність, а не послаблювати її. Стратегічна автономія ЄС не повинен підривати співпрацю зі Сполученими Штатами, Канадою і Великою Британією", – зауважив головний латвійський дипломат.

Він додав, що Європейський Союз буде ще сильнішим, "якщо продовжить вкладатись у найбільш важливі відносини, й слабшим – якщо підриватиме їх".

"Більше єдності, менше автономії", – підсумував Рінкевичс.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон після візиту до Китаю заявив журналістам, що Європа повинна будувати "стратегічну автономію", не наслідувати в усьому США і не дати себе втягнути у "кризи, які не є нашими".

Заява Макрона здійняла хвилю критики, дипломати заговорили про шкоду для України. А втім, французький президент не має наміру перепрошувати за свої слова.

Читайте також на цю тему: Франція бере курс на дружбу з Китаєм: навіщо Макрон почав гру всупереч інтересам США.

Теми: ЄСФранціяМакронСША
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