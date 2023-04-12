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Глава МИД Латвии ответил Макрону: Больше единства, меньше автономии

"Европейская правда"Среда, 12 апреля 2023, 20:29

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс прокомментировал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, который на днях призвал Европейский Союз к большей "стратегической автономии" от Соединенных Штатов.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Ринкевичс написал в Twitter в среду.

"Мы должны усиливать трансатлантическое единство, а не ослаблять его. Стратегическая автономия ЕС не должна подрывать сотрудничество с Соединенными Штатами, Канадой и Великобританией", – отметил главный латвийский дипломат.

Он добавил, что Европейский Союз будет еще сильнее, "если продолжит вкладываться в наиболее важные отношения, и слабее – если будет подрывать их".

"Больше единства, меньше автономии", – подытожил Ринкевичс.

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Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон после визита в Китай заявил журналистам, что Европа должна строить "стратегическую автономию", не подражать во всем США и не дать себя втянуть в "кризисы, которые не являются нашими".

Заявление Макрона подняло волну критики, дипломаты заговорили о вреде для Украины. Впрочем, французский президент не намерен извиняться за свои слова.

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Темы: ЕСФранцияМакронСША
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