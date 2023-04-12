Глава МИД Латвии ответил Макрону: Больше единства, меньше автономии

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс прокомментировал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, который на днях призвал Европейский Союз к большей "стратегической автономии" от Соединенных Штатов.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Ринкевичс написал в Twitter в среду.

"Мы должны усиливать трансатлантическое единство, а не ослаблять его. Стратегическая автономия ЕС не должна подрывать сотрудничество с Соединенными Штатами, Канадой и Великобританией", – отметил главный латвийский дипломат.

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Он добавил, что Европейский Союз будет еще сильнее, "если продолжит вкладываться в наиболее важные отношения, и слабее – если будет подрывать их".

"Больше единства, меньше автономии", – подытожил Ринкевичс.

We must strengthen transatlantic unity, not weaken it. 🇪🇺 strategic autonomy must not undermine cooperation with the 🇺🇸🇨🇦🇬🇧, on the contrary we will be stronger if we continue invest in this most important relationship and weaker if undermine it. More unity, less autonomy ВИДЕО ДНЯ April 12, 2023

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон после визита в Китай заявил журналистам, что Европа должна строить "стратегическую автономию", не подражать во всем США и не дать себя втянуть в "кризисы, которые не являются нашими".

Заявление Макрона подняло волну критики, дипломаты заговорили о вреде для Украины. Впрочем, французский президент не намерен извиняться за свои слова.

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