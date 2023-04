Глава МИД Латвии ответил Макрону: Больше единства, меньше автономии

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс прокомментировал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, который на днях призвал Европейский Союз к большей "стратегической автономии" от Соединенных Штатов.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Ринкевичс написал в Twitter в среду.

"Мы должны усиливать трансатлантическое единство, а не ослаблять его. Стратегическая автономия ЕС не должна подрывать сотрудничество с Соединенными Штатами, Канадой и Великобританией", – отметил главный латвийский дипломат.

Он добавил, что Европейский Союз будет еще сильнее, "если продолжит вкладываться в наиболее важные отношения, и слабее – если будет подрывать их".

"Больше единства, меньше автономии", – подытожил Ринкевичс.

We must strengthen transatlantic unity, not weaken it. 🇪🇺 strategic autonomy must not undermine cooperation with the 🇺🇸🇨🇦🇬🇧, on the contrary we will be stronger if we continue invest in this most important relationship and weaker if undermine it. More unity, less autonomy