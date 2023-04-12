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Навчання у школах Києва рекомендують завершити 30 червня – КМДА

Ірина БалачукСереда, 12 квітня 2023, 20:44
Навчання у школах Києва рекомендують завершити 30 червня – КМДА
Фото з Facebook Департаменту освіти КМДА

Департамент освіти і науки Київської адміністрації рекомендує завершити освітній процес у школах столиці 30 червня.

Джерело: документ Департаменту освіти і науки КМДА опублікований у Facebook

Деталі: У Департаменті нагадали, що постановою Кабміну від 24.06.2022 N 711 визначено, що освітній процес у 2022/2023 навчальному році триватиме до 30 червня.

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Школам Києва пропонують:

  • внести зміни до роботи закладу освіти, створивши умови для очного навчання більшої кількості учнів: перенести початок уроків на більш ранній час (у зв'язку зі збільшенням світлового дня), щоб організувати проведення уроків у декілька змін;
  • змінити у травні-червні (для подолання "освітніх розривів", поглиблення та систематизації знань учнів  випускних 9-х та 11-х класів) звичну класно-урочну систему на індивідуалізоване групове навчання;
  • завершити навчання за класно-урочною системою 16 червня Днем останнього дзвоника;
  • застосувати з 19 по 30 червня гнучкий та диференційований підхід до кожного учня з усіх предметів (проведення індивідуальних та групових компенсаторних занять/консультацій тощо за окремим графіком);
  • видати випускникам 9-х та 11-х класів документи про освіту 21-23 червня.

Також повідомляється, що у період з 8 по 19 травня Інститут післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка проведе повторне моніторингове дослідження знань учнів 8-х та 10-х класів у формі онлайн-тестування з п'яти навчальних предметів: українська мова, математика, історія, фізика, хімія.

Таке дослідження проводять з метою виявлення можливих "знаннєвих розривів" з базових тем, що виникли у зв'язку з реаліями воєнного стану. 

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Департамент також звертає увагу, що під час канікул необхідно продовжити роботу, спрямовану на психологічну допомогу та соціально-емоційну підтримку учнів.

Теми: Київосвітавійна
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