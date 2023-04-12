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Обучение в школах Киева рекомендуют завершить 30 июня – КГГА

Ирина БалачукСреда, 12 апреля 2023, 20:44
Обучение в школах Киева рекомендуют завершить 30 июня – КГГА
Фото из Facebook Департамента образования КГГА

Департамент образования и науки Киевской администрации рекомендует завершить образовательный процесс в школах столицы 30 июня.

Источник: документ Департамента образования и науки КГГА опубликованный в Facebook  

Детали: В Департаменте напомнили, что постановлением Кабмина от 24.06.2022 N 711 определено, что образовательный процесс в 2022/2023 учебном году продлится до 30 июня.

Школам Киева предлагают:

  • внести изменения в работу учебного заведения, создав условия для очного обучения большего количества учеников: перенести начало уроков на более раннее время (в связи с увеличением светового дня), чтобы организовать проведение уроков в несколько смен;
  • заменить в мае-июне (для преодоления "разрывов в знаниях", углубления и систематизации знаний учащихся выпускных 9-х и 11-х классов) привычную классно-урочную систему на индивидуализированное групповое обучение;
  • завершить обучение по классно-урочной системе 16 июня Днем последнего звонка;
  • применить с 19 по 30 июня гибкий и дифференцированный подход к каждому ученику по всем предметам (проведение индивидуальных и групповых компенсаторных занятий/консультаций и т.д. по отдельному графику);
  • выдать выпускникам 9-х и 11-х классов документы об образовании 21-23 июня.

Также сообщается, что в период с 8 по 19 мая Институт последипломного образования Киевского университета имени Бориса Гринченко проведет повторное мониторинговое исследование знаний учащихся 8-х и 10-х классов в форме онлайн-тестирования по пяти учебным предметам: украинский язык, математика, история, физика, химия.

Такое исследование проводят с целью выявления возможных "разрывов в знаниях" по базовым темам, возникших в связи с реалиями военного положения. 

 

Департамент также обращает внимание, что во время каникул необходимо продолжить работу, направленную на психологическую помощь и социально-эмоциональную поддержку учащихся.

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Темы: Киевобразованиевойна
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