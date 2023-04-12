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Керівниця естонської редакції Sputnik втекла від слідства на окуповану територію України

"Європейська правда"Середа, 12 квітня 2023, 21:16

Керівниця естонської редакції прокремлівського інформаційного порталу Sputnik Єлена Черишева, яку звинувачують у порушенні санкцій проти Росії, залишила Естонію і наразі працює в медійній сфері на окупованих Росією територіях України.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Postimees, у середу заявила поліція безпеки Естонії.

Як нагадують правоохоронці, у квітні 2022 року у зв'язку з підозрами в порушенні міжнародних та естонських санкцій були затримані керівники порталу Sputnik Meedia Єлена Черишева і Маті-Дмитрій Терестал.

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Тоді стверджували, що підозрювані через портал Sputnik Meedia створили особі, яка перебуває під санкціями, доступ до фінансового ресурсу вартістю понад 350 тисяч євро.

Державна прокуратура клопотала про арешт Черишевої, але суд клопотання не задовольнив. Для Черишевої встановили заборону залишати місце проживання, яку вона наприкінці 2022 року порушила.

"За даними відкритих джерел, зараз Єлена Черишева працює в медійній сфері на окупованих Росією територіях України", – зазначають у поліції безпеки Естонії.

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Наприкінці грудня 2022-го року суд видав постанову про її арешт.

Sputnik Meedia Черишева і Терестал, її чоловік, заснували у 2020 році. Перед тим в Естонії заблокували портал Sputnik після того, як Європейський Союз наклав санкції на генерального директора інформаційного агентства "Россия сегодня" Дмитрія Кисельова.

Нагадаємо, минулого тижня в Естонії розпорядилися заблокувати ще 53 домени, з яких користувачі могли отримувати доступ до російських пропагандистських каналів.

Теми: ЕстоніяЗМІокупаціяУкраїна
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