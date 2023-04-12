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Руководитель эстонской редакции Sputnik сбежала от следствия на оккупированную территорию Украины

"Европейская правда"Среда, 12 апреля 2023, 21:16

Руководитель эстонской редакции прокремлевского информационного портала Sputnik Елена Черышева, которую обвиняют в нарушении санкций против России, покинула Эстонию и сейчас работает в медийной сфере на оккупированных Россией территориях Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Postimees, в среду заявила полиция безопасности Эстонии.

Как напоминают правоохранители, в апреле 2022 года в связи с подозрениями в нарушении международных и эстонских санкций были задержаны руководители портала Sputnik Meedia Елена Черишева и Мати-Дмитрий Терестал.

Тогда утверждалось, подозреваемые через портал Sputnik Meedia создали лицу, находящемуся под санкциями, доступ к финансовому ресурсу стоимостью более 350 тысяч евро.

Государственная прокуратура ходатайствовала об аресте Черышевой, но суд ходатайство не удовлетворил. Для Черышевой установили запрет покидать место жительства, который она в конце 2022 года нарушила.

"По данным открытых источников, сейчас Елена Черышева работает в медийной сфере на оккупированных Россией территориях Украины", – отмечают в полиции безопасности Эстонии.

В конце декабря 2022-го суд выдал постановление о ее аресте.

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Sputnik Meedia Черышева и Терестал, ее муж, основали в 2020 году. Перед тем в Эстонии заблокировали портал Sputnik после того, как Европейский Союз наложил санкции на генерального директора информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.

Напомним, на прошлой неделе в Эстонии распорядились заблокировать еще 53 домена, с которых пользователи могли получать доступ к российским пропагандистским каналам.

Темы: ЭстонияСМИоккупацияУкраина
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