США стурбовані прагненням керівництва Угорщини до тісніших взаємин з Росією

Посол США в Угорщині Девід Прессман у середу висловив стурбованість Вашингтона через зближення угорської влади з Росією на тлі повномасштабної війни в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на угорське видання Telex, Прессман заявив на пресконференції, яку склав у день оголошення нових санкцій США у зв’язку з російським вторгненням в Україну.

За півгодини до пресконференції посла США Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів Сполучених оголосило про введення санкцій проти десятка осіб і компаній, пов'язаних з Росією.

Серед них – Міжнародний інвестиційний банк – кредитна установа, що базується в Будапешті і має майже 50% російської власності й позбавлена нагляду з боку угорської влади.

Під американські санкції також потрапила дочірня компанія МІБ – "МІБ Капітал", зареєстрована в Москві, чинний керівник банку Ніколай Косов та двоє колишніх керівників – росіянин Георгій Потапов та угорець Імре Ласлочкі.

"Ми стурбовані тим, що угорські лідери шукають все більш тісні зв'язки з Росією, незважаючи на її жорстоку агресію. Тісна економічна співпраця з Росією підживлює російську військову машину і загрожує безпеці трансатлантичного альянсу". – заявив посол США Девід Прессман.

Американський посол відповів лише на три запитання журналістів, а потім покинув пресконференцію.

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Ще до прибуття в Будапешт минулого року Прессман заявив на слуханнях у Сенаті США перед своїм призначенням, що "демократія в Угорщині занепадає, і необхідно протистояти російському впливу на угорський уряд".

Санкції, які в середу оголосили США, передбачають замороження активів згаданих осіб у Сполучених Штатах та заборону американським громадянам і компаніям вести з ними ділові відносини.

Напередодні глава МЗС Угорщини Петер Сійярто відвідав Москву, де домігся угоди щодо збільшення поставок газу з Росії та оновив угоду про фінансування атомної електростанції "Пакш".





