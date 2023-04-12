США обеспокоены стремлением руководства Венгрии к более тесным взаимоотношениям с Россией

Посол США в Венгрии Дэвид Прессман в среду выразил обеспокоенность Вашингтона из-за сближения венгерских властей с Россией на фоне полномасштабной войны в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на венгерское издание Telex, Прессман заявил на пресс-конференции, которую составил в день объявления новых санкций США в связи с российским вторжением в Украину.

За полчаса до пресс-конференции посла США Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов Соединенных объявило о введении санкций против десятка лиц и компаний, связанных с Россией.

Среди них – Международный инвестиционный банк – кредитное учреждение, базирующееся в Будапеште и имеющее почти 50% российской собственности и лишенное надзора со стороны венгерских властей.

Под американские санкции также попала дочерняя компания МИБ – "МИБ Капитал", зарегистрированная в Москве, действующий руководитель банка Николай Косов и двое бывших руководителей – россиянин Георгий Потапов и венгр Имре Ласлочки.

"Мы обеспокоены тем, что венгерские лидеры ищут все более тесные связи с Россией, несмотря на ее жестокую агрессию. Тесное экономическое сотрудничество с Россией подпитывает российскую военную машину и угрожает безопасности трансатлантического альянса", – заявил посол США Дэвид Прессман.

Американский посол ответил лишь на три вопроса журналистов, а затем покинул пресс-конференцию.

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Еще до прибытия в Будапешт в прошлом году Прессман заявил на слушаниях в Сенате США перед своим назначением, что "демократия в Венгрии приходит в упадок, и необходимо противостоять российскому влиянию на венгерское правительство".

Санкции, которые в среду объявили США, предусматривают замораживание активов упомянутых лиц в Соединенных Штатах и запрет американским гражданам и компаниям вести с ними деловые отношения.

Накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто посетил Москву, где добился соглашения об увеличении поставок газа из России и обновил соглашение о финансировании атомной электростанции "Пакш".