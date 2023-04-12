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Макрон заявив, що в питанні Тайваню Франція не має бути "васалом" США

Середа, 12 квітня 2023, 23:19
Макрон заявив, що в питанні Тайваню Франція не має бути васалом США
Емманюель Макрон, фото Getty Images

Президент Франції Емманюель Макрон у середу вкотре не відмовився від своїх неоднозначних заяв щодо Тайваню, наголосивши, що союзництво зі Сполученими Штатами не означає, що Париж є їхнім "васалом".

Як пише "Європейська правда" з посиланням на AFP, таке Макрон сказав на пресконференції в Амстердамі.

"Бути союзником не означає бути васалом… і не означає, що ми більше не маємо права думати самостійно. Франція підтримує статус кво на Тайвані, політику одного Китаю та пошук мирного вирішення ситуації", – наголосив французький президент.

Французьке дипломатичне джерело, яке в середу спілкувалось із журналістами, пояснило заяву Макрона прагненням Парижа бути "надійним" союзником Вашингтона, але не "послідовником".

"Ми не є послідовниками Сполучених Штатів із простої причини, а саме – президент прагне до європейського суверенітету. Ми союзники США – надійні, непохитні, віддані, та ми союзники, які ухвалюють власні рішення", – наголосило джерело.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон після візиту до Китаю заявив журналістам, що Європа повинна будувати "стратегічну автономію", не наслідувати в усьому США і не дати себе втягнути у "кризи, які не є нашими".

Заява Макрона здійняла хвилю критики, дипломати заговорили про шкоду для України. А втім, французький президент не має наміру перепрошувати за свої слова.

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