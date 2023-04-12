Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Макрон заявив, що в питанні Тайваню Франція не має бути "васалом" США

Середа, 12 квітня 2023, 23:19
Макрон заявив, що в питанні Тайваню Франція не має бути васалом США
Емманюель Макрон, фото Getty Images

Президент Франції Емманюель Макрон у середу вкотре не відмовився від своїх неоднозначних заяв щодо Тайваню, наголосивши, що союзництво зі Сполученими Штатами не означає, що Париж є їхнім "васалом".

Як пише "Європейська правда" з посиланням на AFP, таке Макрон сказав на пресконференції в Амстердамі.

"Бути союзником не означає бути васалом… і не означає, що ми більше не маємо права думати самостійно. Франція підтримує статус кво на Тайвані, політику одного Китаю та пошук мирного вирішення ситуації", – наголосив французький президент.

Реклама:

Французьке дипломатичне джерело, яке в середу спілкувалось із журналістами, пояснило заяву Макрона прагненням Парижа бути "надійним" союзником Вашингтона, але не "послідовником".

"Ми не є послідовниками Сполучених Штатів із простої причини, а саме – президент прагне до європейського суверенітету. Ми союзники США – надійні, непохитні, віддані, та ми союзники, які ухвалюють власні рішення", – наголосило джерело.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон після візиту до Китаю заявив журналістам, що Європа повинна будувати "стратегічну автономію", не наслідувати в усьому США і не дати себе втягнути у "кризи, які не є нашими".

ВІДЕО ДНЯ

Заява Макрона здійняла хвилю критики, дипломати заговорили про шкоду для України. А втім, французький президент не має наміру перепрошувати за свої слова.

Читайте також на цю тему: Франція бере курс на дружбу з Китаєм: навіщо Макрон почав гру всупереч інтересам США.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Останні новини
18:22
Росія має компенсувати "Нафтогазу" збитки в Криму – суд Британії 
18:18
У "Дії" можна буде подати скаргу на укриття або знайти найближче на інтерактивній мапі
18:14
На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей − Зеленський
18:12
У кількох маршрутках Києва з'явилася можливість безготівкової оплати проїзду
18:06
Уряд Італії підтримав продовження військової допомоги Україні на 2024 рік
18:00
Уряд затвердив порядок роботи Держсистеми онлайн-моніторингу грального бізнесу
17:53
Окупанти викрали зі зоопарків на ТОТ рідкісних бенгальських тигрів
17:40
Посли G7 застерегли Україну від поспішних призначень у Рахункову палату
17:34
У Польщі засудили 14 членів шпигунської мережі Росії, серед них – українці й білоруси
17:27
"Укрзалізниця" запустила у продаж додаткові місця на "ажіотажні напрямки"
Усі новини...
Реклама: