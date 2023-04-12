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Макрон заявил, что в вопросе Тайваня Франция не должна быть "вассалом" США

Среда, 12 апреля 2023, 23:19
Макрон заявил, что в вопросе Тайваня Франция не должна быть вассалом США
Эмманюэль Макрон, фото Getty Images

Президент Франции Эмманюэль Макрон в среду в очередной раз не отказался от своих неоднозначных заявлений по Тайваню, подчеркнув, что союзничество с Соединенными Штатами не означает, что Париж является их "вассалом".

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP, такое Макрон сказал на пресс-конференции в Амстердаме.

"Быть союзником не означает быть вассалом ... и не означает, что мы больше не имеем права думать самостоятельно. Франция поддерживает статус кво на Тайване, политику одного Китая и поиск мирного решения ситуации", – подчеркнул французский президент.

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Французский дипломатический источник, который в среду общался с журналистами, объяснил заявление Макрона стремлением Парижа быть "надежным" союзником Вашингтона, но не "последователем".

"Мы не являемся последователями Соединенных Штатов по простой причине, а именно – президент стремится к европейскому суверенитету. Мы союзники США – надежные, непоколебимые, преданные, и мы союзники, которые принимают собственные решения", – подчеркнул источник.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон после визита в Китай заявил журналистам, что Европа должна строить "стратегическую автономию", не подражать во всем США и не дать себя втянуть в "кризисы, которые не являются нашими".

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Заявление Макрона подняло волну критики, дипломаты заговорили о вреде для Украины. Впрочем, французский президент не намерен извиняться за свои слова.

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