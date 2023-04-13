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Польща хоче відкрити в себе виробництво снарядів для Abrams зі збідненим ураном

"Європейська правда"Четвер, 13 квітня 2023, 00:50
Польща хоче відкрити в себе виробництво снарядів для Abrams зі збідненим ураном
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, фото getty images

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час перебування у США в середу заявив про бажання країни відкрити сервісний центр для американських танків Abrams у Європі та виробництво снарядів до них зі збідненим ураном.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Під час візиту до збройового складу ANAD у штаті Алабама польський прем’єр підкреслив, що зараз безпека вимірюється якістю військової техніки та її доступністю, анонсувавши отримання Польщею перших танків Abrams до червня цього року.

Моравецький підкреслив, що ця техніка "є броньованою завісою, яка захистить східну частину Польщі", а разом із нею в країну "прийде додатковий американський бізнес".

Польський прем’єр також заявив, що розмовляв з американськими військовими та їхнім керівництвом про можливість "розміщення в Польщі підприємств, які будуть обслуговувати і ремонтувати танки Abrams у Європі".

"Але ми також прагнемо, щоб і виробництво сердечників боєприпасів для Abrams, сердечників зі збідненого урану, найсучасніших боєприпасів, було розміщене в Польщі", – додав він, пояснивши це нестачею боєприпасів як найбільш нагальною потребою.

У квітні 2022 року Польща підписав контракт на закупівлю 250 танків M1A2 Abrams у найсучаснішій версії SEPv3 для польської армії. Країна також замовила 116 танків Abrams, які до цього часу були в розпорядженні армії США.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше польський прем’єр Матеуш Моравецький заявив, що США посилять військову присутність у Польщі.

Він також застеріг європейських лідерів від спроби просувати у Європі політику "стратегічної автономії" від США і закликав до розвитку стратегічної співпраці Європи з Вашингтоном.

Теми: Польщазброя
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