Польща хоче відкрити в себе виробництво снарядів для Abrams зі збідненим ураном

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час перебування у США в середу заявив про бажання країни відкрити сервісний центр для американських танків Abrams у Європі та виробництво снарядів до них зі збідненим ураном.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Під час візиту до збройового складу ANAD у штаті Алабама польський прем’єр підкреслив, що зараз безпека вимірюється якістю військової техніки та її доступністю, анонсувавши отримання Польщею перших танків Abrams до червня цього року.

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Моравецький підкреслив, що ця техніка "є броньованою завісою, яка захистить східну частину Польщі", а разом із нею в країну "прийде додатковий американський бізнес".

Польський прем’єр також заявив, що розмовляв з американськими військовими та їхнім керівництвом про можливість "розміщення в Польщі підприємств, які будуть обслуговувати і ремонтувати танки Abrams у Європі".

"Але ми також прагнемо, щоб і виробництво сердечників боєприпасів для Abrams, сердечників зі збідненого урану, найсучасніших боєприпасів, було розміщене в Польщі", – додав він, пояснивши це нестачею боєприпасів як найбільш нагальною потребою.

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У квітні 2022 року Польща підписав контракт на закупівлю 250 танків M1A2 Abrams у найсучаснішій версії SEPv3 для польської армії. Країна також замовила 116 танків Abrams, які до цього часу були в розпорядженні армії США.

Раніше польський прем’єр Матеуш Моравецький заявив, що США посилять військову присутність у Польщі.

Він також застеріг європейських лідерів від спроби просувати у Європі політику "стратегічної автономії" від США і закликав до розвитку стратегічної співпраці Європи з Вашингтоном.