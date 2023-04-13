Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Польша хочет открыть у себя производство снарядов для Abrams с обедненным ураном

"Европейская правда"Четверг, 13 апреля 2023, 00:50
Польша хочет открыть у себя производство снарядов для Abrams с обедненным ураном
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, фото getty images

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пребывания в США в среду заявил о желании страны открыть сервисный центр для американских танков Abrams в Европе и производство снарядов к ним с обедненным ураном.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

Во время визита на оружейный склад ANAD в штате Алабама польский премьер подчеркнул, что сейчас безопасность измеряется качеством военной техники и ее доступностью, анонсировав получение Польшей первых танков Abrams до июня этого года.

Моравецкий подчеркнул, что эта техника "является бронированной завесой, которая защитит восточную часть Польши", а вместе с ней в страну "придет дополнительный американский бизнес".

Польский премьер также заявил, что разговаривал с американскими военными и их руководством о возможности "размещения в Польше предприятий, которые будут обслуживать и ремонтировать танки Abrams в Европе".

"Но мы также хотим, чтобы и производство сердечников боеприпасов для Abrams, сердечников из обедненного урана, самых современных боеприпасов, было размещено в Польше", – добавил он, объяснив это нехваткой боеприпасов как наиболее насущной потребностью.

В апреле 2022 года Польша подписала контракт на закупку 250 танков M1A2 Abrams в самой современной версии SEPv3 для польской армии. Страна также заказала 116 танков Abrams, которые до этого времени были в распоряжении армии США.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что США усилят военное присутствие в Польше.

Он также предостерег европейских лидеров от попытки продвигать в Европе политику "стратегической автономии" от США и призвал к развитию стратегического сотрудничества Европы с Вашингтоном.

Темы: Польшаоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пригожин возвращает расположение Путина – ISW

Бразилия "повторяет российскую и китайскую пропаганду" о войне в Украине – Белый дом

фотоСпутник показал сгоревший украинский самолет в Судане

Украинец, совершивший самоподжог перед консульством в Кракове, умер в больнице

НАТО больше не допускает временной оккупации своей территории в случае нападения РФ – NYT

Летом 2022 года пьяный солдат расстрелял комбата морпехов николаевской бригады

Все новости...
Польша
В Польше возле границы Украины начнутся учения военных США на Abrams
Польская полиция сорвала блокаду фермерами железной дороги на границе с Украиной
Польские фермеры будут блокировать железную дорогу на границе, по которой везут зерно из Украины
Последние новости
05:12
Китай готов сотрудничать с Россией и искать способ урегулирования "кризиса в Украине" – МИД
04:14
Пригожин возвращает расположение Путина – ISW
03:41
В ожидании контрнаступления оккупанты в Энергодаре разграбляют школы и детсады – сопротивление
02:58
"Ценит симметрию": NYT назвал вероятную дату выдвижения Байдена на второй срок
02:04
Бразилия "повторяет российскую и китайскую пропаганду" о войне в Украине – Белый дом
01:37
фотоВраг атаковал Никополь и громады, есть раненый
00:42
Меркель получила высшую государственную награду ФРГ - не все ее однопартийцы это поддержали
00:24
Россияне били по Сумщине, более 100 прилетов из АГС и артиллерии
23:49
Швеция договорилась с Финляндией о закупке БТР нового поколения
23:30
фотоСпутник показал сгоревший украинский самолет в Судане
Все новости...
Реклама: