Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Польша хочет открыть у себя производство снарядов для Abrams с обедненным ураном

"Европейская правда"Четверг, 13 апреля 2023, 00:50
Польша хочет открыть у себя производство снарядов для Abrams с обедненным ураном
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, фото getty images

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пребывания в США в среду заявил о желании страны открыть сервисный центр для американских танков Abrams в Европе и производство снарядов к ним с обедненным ураном.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

Во время визита на оружейный склад ANAD в штате Алабама польский премьер подчеркнул, что сейчас безопасность измеряется качеством военной техники и ее доступностью, анонсировав получение Польшей первых танков Abrams до июня этого года.

Реклама:

Моравецкий подчеркнул, что эта техника "является бронированной завесой, которая защитит восточную часть Польши", а вместе с ней в страну "придет дополнительный американский бизнес".

Польский премьер также заявил, что разговаривал с американскими военными и их руководством о возможности "размещения в Польше предприятий, которые будут обслуживать и ремонтировать танки Abrams в Европе".

"Но мы также хотим, чтобы и производство сердечников боеприпасов для Abrams, сердечников из обедненного урана, самых современных боеприпасов, было размещено в Польше", – добавил он, объяснив это нехваткой боеприпасов как наиболее насущной потребностью.

ВИДЕО ДНЯ

В апреле 2022 года Польша подписала контракт на закупку 250 танков M1A2 Abrams в самой современной версии SEPv3 для польской армии. Страна также заказала 116 танков Abrams, которые до этого времени были в распоряжении армии США.

Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что США усилят военное присутствие в Польше.

Он также предостерег европейских лидеров от попытки продвигать в Европе политику "стратегической автономии" от США и призвал к развитию стратегического сотрудничества Европы с Вашингтоном.

Темы: Польшаоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 22 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Польша
Большинство поляков чувствуют себя в безопасности, несмотря на соседство с РФ и Беларусью
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
Людей из аэропорта Варшавы эвакуировали из-за мужчины, который ехал из Украины с гранатой
Последние новости
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
15:06
Связи книжного бизнеса с россиянами: журналисты и OSINT-специалисты провели расследование
15:05
Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист
14:58
Умеров: С такими запасами ракет РФ может продолжить атаки по Украине
14:49
обновленоВ Украине объявили масштабную воздушную тревогу: враг выпустил крылатые ракеты
14:41
фотоУченые создали на 3D-принтере устройство для тестирования лекарств: это может прекратить тесты на животных
14:23
В России аварийно сел Boeing, который летел из Москвы: отказал двигатель
14:22
Цены на автогаз в крупных сетях АЗС за месяц упали почти на 20%
14:14
фото"Зубы дракона" вырастают на северной границе – Объединенные силы ВСУ
14:07
Во Львове 5-летний мальчик впал в кому после удаления зубов: полиция открыла дело
Все новости...
Реклама: