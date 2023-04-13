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США планують надати Україні до вересня нову грантову допомогу

Ольга Глущенко Четвер, 13 квітня 2023, 03:07
США планують надати Україні до вересня нову грантову допомогу
Джанет Єллен, фото Getty Images

У Мінфіні Штатів повідомили, що Вашингтон планує до вересня наддати Україні додаткову фінансову допомогу.

Джерело: глава Міністерства фінансів США Джанет Єллен, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Ми маємо поточні плани щодо надання додаткової допомоги (Україні – ред.) до вересня – усе це гранти, а також забезпечити підтримку енергетичної безпеки на ранньому етапі відновлення".

"Ми вітаємо зусилля наших союзників і партнерів щодо надання значної, очікуваної і своєчасної допомоги, а також закликаємо всіх продовжувати це робити".

Деталі: Єллен підкреслила важливість "міжнародної коаліції" країн, які запровадили потужний тиск санкцій на Росію та продовжують посилювати його.

Це, за її словами, "обмежує доступ РФ до технологій та обладнання, необхідних для забезпечення її військ".

Крім того, завдяки міжнародному ембарго та введеним обмеженням цін на російську нафту та нафтопродукти, Росія втрачає ключове джерело доходів, але при цьому зберігається стабільність на світовому нафтовому ринку.

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У цьому контексті очільниця американського міністерства підкреслила, що державний дохід Росії від податків на енергоносії впав більш ніж на 40% лише з моменту запровадження цінових обмежень на нафту в порівнянні з минулим роком.

Теми: СШАдопомога Україні
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