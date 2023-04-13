США планируют предоставить Украине до сентября новую грантовую помощь

В Минфине Штатов сообщили, что Вашингтон планирует до сентября предоставить Украине дополнительную финансовую помощь.

Источник: глава Министерства финансов США Джанет Йеллен, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Мы имеем текущие планы по предоставлению дополнительной помощи (Украине – ред.) до сентября – все это гранты, а также обеспечить поддержку энергетической безопасности на раннем этапе восстановления".

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"Мы приветствуем усилия наших союзников и партнеров по предоставлению значительной, ожидаемой и своевременной помощи, а также призываем всех продолжать это делать".

Детали: Йеллен подчеркнула важность "международной коалиции" стран, которые ввели мощное давление санкций на Россию и продолжают усиливать его.

Это, по ее словам, "ограничивает доступ РФ к технологиям и оборудованию, необходимым для обеспечения ее войск".

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Кроме того, благодаря международному эмбарго и введенным ограничениям цен на российскую нефть и нефтепродукты, Россия теряет ключевой источник доходов, но при этом сохраняется стабильность на мировом нефтяном рынке.

В этом контексте руководительница американского министерства подчеркнула, что государственный доход России от налогов на энергоносители упал более чем на 40% только с момента введения ценовых ограничений на нефть по сравнению с прошлым годом.