Росіяни за добу убили 5 та поранили 10 мирних мешканців – ОВА

Російські військові обстріляли кілька десятків населених пунктів у 9 областях України: 5 людей загинули, 10 – дістали поранення, зафіксовано багато руйнувань.

Джерело: дані обласних військових адміністрацій станом на ранок 13 квітня

Деталі: На Чернігівщині окупанти обстріляли зі ствольної артилерії Новгород-Сіверський район. Без жертв та руйнувань.

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Сумщина: Зранку ворог здійснив 4 обстріли Білопільської та Новослобідської громад (3 – мінометні обстріли та один – з АГС). За попередніми даними, без наслідків. 12 квітня протягом дня росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних громад – Білопільської, Новослобідської, Середино-Будської, Миропільської, Есманської. Зафіксовано 75 прильотів з мінометів, артилерії та РСЗВ, є руйнування.

Есманська громада: внаслідок обстрілу з артилерії (2 прильоти), пошкоджено АЗС. Миропільська громада: в результаті артобстрілу громади (10 прильотів) пошкоджено 2 приватних домогосподарства.

Запорізька область: ​​терористи РФ за останню добу вдарили по 19 мирних населених пунктах Василівського та Пологівського районів. Ворог тричі атакував з авіації, один раз вдарив з РСЗВ, здійснив 13 атак із застосуванням БПЛА та 44 артилерійські обстріли. Понівечено житлові будинки та квартири. На щастя, минулося без загиблих та поранених.

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Дніпропетровщина: 12 квітня агресор вкотре атакував мирних мешканців Нікополя. З артилерії російська армія вдарила по житлових будинках. Постраждали четверо літніх людей, двох з яких госпіталізували. У місті пошкоджені 13 будинків, 2 господарські споруди та авто. Руйнувань зазнало приватне підприємство. Побиті газогони та лінія електропередач.

Харківська область: на Слобожанському напрямку противник здійснив обстріли населених пунктів Ветеринарне, Лук’янці, Нескучне, Вовчанськ, Варварівка, Нестерне, Землянки, Комісарове, Колодязне, Новомлинськ та Оскіл. На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Тополі, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка та Оскіл. Внаслідок обстрілу с. Сотницький Козачок Богодухівського району зранку 12 квітня пошкоджено 2 приватні домоволодіння. У с. Івашки внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено приватний будинок та трактор. Також вдень 12 квітня ворог обстріляв с. Кучерівка Куп’янського району. Пошкоджено будинок, сталася пожежа. Через обстріл с. Гатище Чугуївського району пошкоджено будівлю Гатищанської філії КЗ "Вовчанський ліцей №1", сталася пожежа. У смт. Приколотне Куп’янського району на територію ТОВ "Приколотнянський олійноекстракційний завод" впав збитий безпілотник. За оновленими даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, 12 квітня в результаті ворожого обстрілу смт Дворічна Куп'янського району загинув 71-річний чоловік. 63-річна жінка отримала поранення та була госпіталізована. У Дворічній зазнав поранення та помер у лікарні 75-річний чоловік.

Луганщина: протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Армія РФ котрий місяць натикається на спротив наших захисників. Артилерійських обстрілів цього разу зазнали Новоселівське, Невське, Кузьмине, Піщане, Білогорівка. На захоплених територіях представники окупаційної адміністрації РФ проводять перепис наявного житлового фонду для виявлення домівок, покинутих місцевими жителями під час повномасштабного вторгнення.

Донецька область: вночі росіяни завдали ракетного удару по Слов'янську двома ракетами С-300. Постраждалих немає, пошкоджено щонайменше 7 багатоповерхівок і школа. Зранку росіяни обстріляли з "Ураганів" селище Соловйове Очеретинської громади. Інформація щодо постраждалих уточнюється. За минулу добу на Донеччині: 1 загиблий, 2 поранених. Протягом доби обстріляні: смт Велика Новосілка (житловий сектор), смт. Курахівка (житловий сектор), смт. Очеретине (житловий сектор), с. Берестки (житловий сектор), с. Карлівка (Карлівське водосховище).

Миколаївщина: 12 квітня ворог завдавав ударів з РСЗВ по м. Очаків Очаківської громади. Інформація щодо наслідків бойових дій уточнюються. Постраждалих немає.

Херсонщина: за минулу добу противник здійснив 46 обстрілів, випустивши 185 снарядів з важкої артилерії БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 5 разів. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, двоє дістали поранення. Зранку 12 квітня ворожа артилерія прицільно вдарила по житлових будинках у селі Висунці Музиківської громади. Через обстріл в оселях вибито вікна, пошкоджено покрівлі, теплиці та сонячні батареї. На щастя, без постраждалих. Автівка з двома цивільними натрапила на російську міну в карʼєрі поблизу Тягинки, один чоловік загинув, другий дістав тяжкі травми. Два прибережні населені пункти Козацьке і Веселе Каховського району найбільш обстрілюються російськими військовими. Із смт. Козацького вже евакуйовані всі сім’ї з дітьми. З деокупованої території області евакуйовано 72 особи.