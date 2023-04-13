Россияне за сутки убили 5 и ранили 10 мирных жителей – ОВА

Российские военные обстреляли несколько десятков населенных пунктов в 9 областях Украины: 5 человек погибли, 10 – получили ранения, зафиксировано много разрушений.

Источник: данные областных военных администраций по состоянию на утро 13 апреля

Детали: На Черниговщине оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии Новгород-Северский район. Без жертв и разрушений.

Сумская область: Утром враг совершил 4 обстрела Белопольской и Новослободской общин (3 –минометных обстрела и один – из АГС). По предварительным данным, без последствий. 12 апреля в течение дня россияне осуществили 7 обстрелов пограничных общин – Белопольской, Новослободской, Середино-Будской, Миропольской, Эсманьской. Зафиксировано 75 прилетов из минометов, артиллерии и РСЗО, есть разрушения.

Эсманьская община: в результате обстрела из артиллерии (2 прилета), повреждена АЗС. Миропольская община: в результате артобстрела (10 прилетов) повреждены 2 частных домохозяйства.

Запорожская область: террористы РФ за последние сутки ударили по 19 мирным населенным пунктам Васильевского и Пологовского районов. Враг трижды атаковал с авиации, один раз ударил из РСЗО, совершил 13 атак с применением БПЛА и 44 артиллерийских обстрела. Повреждены жилые дома и квартиры. К счастью, обошлось без погибших и раненых.

Днепропетровщина: 12 апреля агрессор в очередной раз атаковал мирных жителей Никополя. Из артиллерии российская армия ударила по жилым домам. Пострадали четверо пожилых людей, двое из которых госпитализированы. В городе повреждены 13 домов, 2 хозяйственные постройки и авто. Разрушениям подверглось частное предприятие. Побиты газопроводы и линия электропередач.

ВИДЕО ДНЯ

Харьковская область: на Слобожанском направлении противник совершил обстрелы населенных пунктов Ветеринарное, Лукьянцы, Нескучное, Волчанск, Варваровка, Нестерно, Землянки, Комиссарово, Колодязное, Новомлинск и Оскол. На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Тополи, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кондрашовка и Оскол. В результате обстрела с. Сотницкий Казачок Богодуховского района утром 12 апреля повреждены 2 частных домовладения. В с. Ивашки в результате артиллерийского обстрела поврежден частный дом и трактор. Также днем 12 апреля враг обстрелял с. Кучеровка Купянского района. Поврежден дом, произошел пожар. Из-за обстрела с. Гатище Чугуевского района повреждено здание Гатищанского филиала КУ "Волчанский лицей №1", произошел пожар. В пгт. Приколотное Купянского района на территорию ООО "Приколотнянский маслоэкстракционный завод" упал сбитый беспилотник. По обновленным данным Областного центра экстренной медицинской помощи, 12 апреля в результате вражеского обстрела пгт. Двуречная Купянского района погиб 71-летний мужчина. 63-летняя женщина получила ранения и была госпитализирована. В Двуречной получил ранения и скончался в больнице 75-летний мужчина.

Луганщина: в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Армия РФ который месяц натыкается на сопротивление наших защитников. Артиллерийским обстрелам на этот раз подверглись Новоселовское, Невское, Кузьмино, Песчаное, Белогоровка. На захваченных территориях представители оккупационной администрации РФ проводят перепись имеющегося жилого фонда для выявления домов, покинутых местными жителями во время полномасштабного вторжения.

Донецкая область: ночью россияне нанесли ракетный удар по Славянску двумя ракетами С-300. Пострадавших нет, повреждены по меньшей мере 7 многоэтажек и школа. Утром россияне обстреляли из "Ураганов" поселок Соловьево Очеретинской общины. Информация о пострадавших уточняется. За прошедшие сутки в Донецкой области: 1 погибший, 2 раненых. В течение суток обстреляны: пгт Великая Новоселка (жилой сектор), пгт. Кураховка (жилой сектор), пгт. Очеретино (жилой сектор), с. Берестки (жилой сектор), с. Карловка (Карловское водохранилище).

Николаевская область: 12 апреля враг наносил удары из РСЗО по г. Очаков Очаковской общины. Информация о последствиях боевых действий уточняется. Пострадавших нет.

Херсонщина: за минувшие сутки противник совершил 46 обстрелов, выпустив 185 снарядов из тяжелой артиллерии БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 5 раз. В результате вражеских обстрелов один человек погиб, двое получили ранения. Утром 12 апреля вражеская артиллерия прицельно ударила по жилым домам в селе Висунцы Музыковской общины. Из-за обстрела в домах выбиты окна, повреждены кровли, теплицы и солнечные батареи. К счастью, без пострадавших. Машина с двумя гражданскими наткнулась на российскую мину в карьере вблизи Тягинки, один человек погиб, второй получил тяжелые травмы. Два прибрежных населенных пункта Казацкое и Веселое Каховского района больше всего обстреливаются российскими военными. Из пгт. Казацкого уже эвакуированы все семьи с детьми. С деоккупированной территории области эвакуированы 72 человека.