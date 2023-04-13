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Британська розвідка: рішення РФ обмежити паради до 9 травня можуть сприйняти неоднозначно

"Європейська правда"Четвер, 13 квітня 2023, 10:31

Рішення російського керівництва не проводити військовий парад до 9 травня в окупованому Криму та прикордонних з Україною регіонах ризикує стати черговим сигналом для населення, що війна йде не за планом.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 13 квітня. 

Аналітики нагадують, що у кількох прикордонних з Україною областях Росії, як і в окупованому Криму, вирішили відмовитися від військових парадів на 9 травня з міркувань безпеки. Про це оголосили і деякі міста, які розташовані не безпосередньо поруч з Україною. 

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"Різні підходи підкреслюють складну комунікаційну проблему, що постає перед Кремлем. Путін намагається оформлювати "спеціальну військову операцію", апелюючи до радянського досвіду Другої світової війни. Цей меседж може стати викликати все більше невдоволення серед багатьох росіян, які знайомі зі свідченнями про погане керівництво і невдачі кампанії в Україні", – зазначає розвідка. 

У попередньому огляді розповідали, що РФ завершила спорудження лінії оборони на Запоріжжі довжиною близько 120 км, готуючись захищатись від можливого удару України на Мелітополь. 

Теми: розвідкаБразилія
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