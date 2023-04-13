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Британская разведка: решение РФ ограничить парады к 9 мая могут воспринять неоднозначно

"Европейская правда"Четверг, 13 апреля 2023, 10:31

Решение российского руководства не проводить военный парад к 9 мая в оккупированном Крыму и приграничных с Украиной регионах рискует стать очередным сигналом для населения, что война идет не по плану.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине за 13 апреля.

Аналитики напоминают, что в нескольких приграничных с Украиной областях России, как и в оккупированном Крыму, решили отказаться от военных парадов на 9 мая из соображений безопасности. Об этом объявили и некоторые города, которые расположены не непосредственно рядом с Украиной.

"Разные подходы подчеркивают сложную коммуникационную проблему, стоящую перед Кремлем. Путин пытается оформлять "специальную военную операцию", апеллируя к советскому опыту Второй мировой войны. Этот месседж может вызвать все большее недовольство среди многих россиян, которые знакомы со свидетельствами о плохом руководстве и неудачах кампании в Украине", – отмечает разведка.

В предыдущем обзоре рассказывали, что РФ завершила сооружение линии обороны в Запорожье длиной около 120 км, готовясь защищаться от возможного удара Украины на Мелитополь.

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Темы: разведкаБразилия
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