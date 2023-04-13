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Українець підпалив себе під будівлею консульства України у Кракові

"Європейська правда"Четвер, 13 квітня 2023, 10:30
Українець підпалив себе під будівлею консульства України у Кракові
Фото: Jakub Włodek / Agencja Wyborcza.pl

63-річний чоловік підпалив себе перед будівлею Генерального консульства України в польському Кракові.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Інцидент стався близько 7:50 ранку.

63-річний українець вигукував українською мовою заклики повертатися на батьківщину і захищати країну від росіян. Свої слова він адресував українським чоловікам, які зібралися перед консульством.

Швидше за все, на знак протесту він облив себе легкозаймистою речовиною і підпалив.

Чоловіка загасили випадкові перехожі.

Його доставили в лікарню – на той момент він був при свідомості. Лікарі оцінюють його стан як важкий.

ВІДЕО ДНЯ

На місці події працює поліція, про інцидент повідомлено прокуратуру.

Як повідомлялося, понад 11 мільйонів українців перетнули кордон з Польщею після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в лютому минулого року.

У новині уточнено вік українця

Теми: Польщанадзвичайна подіяУкраїна
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