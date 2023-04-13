Українець підпалив себе під будівлею консульства України у Кракові
63-річний чоловік підпалив себе перед будівлею Генерального консульства України в польському Кракові.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.
Інцидент стався близько 7:50 ранку.
63-річний українець вигукував українською мовою заклики повертатися на батьківщину і захищати країну від росіян. Свої слова він адресував українським чоловікам, які зібралися перед консульством.
Швидше за все, на знак протесту він облив себе легкозаймистою речовиною і підпалив.
Чоловіка загасили випадкові перехожі.
Його доставили в лікарню – на той момент він був при свідомості. Лікарі оцінюють його стан як важкий.
На місці події працює поліція, про інцидент повідомлено прокуратуру.
Як повідомлялося, понад 11 мільйонів українців перетнули кордон з Польщею після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в лютому минулого року.
У новині уточнено вік українця