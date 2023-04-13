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Українець підпалив себе під будівлею консульства України у Кракові

"Європейська правда"Четвер, 13 квітня 2023, 10:30
Українець підпалив себе під будівлею консульства України у Кракові
Фото: Jakub Włodek / Agencja Wyborcza.pl

63-річний чоловік підпалив себе перед будівлею Генерального консульства України в польському Кракові.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Інцидент стався близько 7:50 ранку.

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63-річний українець вигукував українською мовою заклики повертатися на батьківщину і захищати країну від росіян. Свої слова він адресував українським чоловікам, які зібралися перед консульством.

Швидше за все, на знак протесту він облив себе легкозаймистою речовиною і підпалив.

Чоловіка загасили випадкові перехожі.

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Його доставили в лікарню – на той момент він був при свідомості. Лікарі оцінюють його стан як важкий.

На місці події працює поліція, про інцидент повідомлено прокуратуру.

Як повідомлялося, понад 11 мільйонів українців перетнули кордон з Польщею після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в лютому минулого року.

У новині уточнено вік українця

Теми: Польщанадзвичайна подіяУкраїна
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