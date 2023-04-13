Украинец поджег себя под зданием консульства Украины в Кракове
63-летний мужчина поджег себя перед зданием Генерального консульства Украины в польском Кракове.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.
Инцидент произошел около 7:50 утра.
63-летний украинец выкрикивал на украинском языке призывы возвращаться на родину и защищать страну от россиян. Свои слова он адресовал украинским мужчинам, которые собрались перед консульством.
Скорее всего, в знак протеста он облил себя легковоспламеняющимся веществом и поджег.
Мужчину потушили случайные прохожие.
Его доставили в больницу – на тот момент он был в сознании. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.
На месте происшествия работает полиция, об инциденте сообщено в прокуратуру.
Как сообщалось, более 11 миллионов украинцев пересекли границу с Польшей после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в феврале прошлого года.
В новости уточнен возраст украинца