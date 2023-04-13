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Украинец поджег себя под зданием консульства Украины в Кракове

"Европейская правда"Четверг, 13 апреля 2023, 10:30
Украинец поджег себя под зданием консульства Украины в Кракове
Фото: Jakub Włodek / Agencja Wyborcza.pl

63-летний мужчина поджег себя перед зданием Генерального консульства Украины в польском Кракове.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Инцидент произошел около 7:50 утра.

63-летний украинец выкрикивал на украинском языке призывы возвращаться на родину и защищать страну от россиян. Свои слова он адресовал украинским мужчинам, которые собрались перед консульством.

Скорее всего, в знак протеста он облил себя легковоспламеняющимся веществом и поджег.

Мужчину потушили случайные прохожие.

Его доставили в больницу – на тот момент он был в сознании. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

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На месте происшествия работает полиция, об инциденте сообщено в прокуратуру.

Как сообщалось, более 11 миллионов украинцев пересекли границу с Польшей после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в феврале прошлого года.

В новости уточнен возраст украинца

Темы: Польшачрезвычайное происшествиеУкраина
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