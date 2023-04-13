Кулеба: Чорне море, як і Балтійське, має стати морем НАТО

Потрібна комплексна стратегія безпеки країн чорноморського регіону, а Чорне море має стати тим, чим вже стало Балтійське, – морем НАТО.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив на Чорноморській безпековій конференції в Бухаресті, повідомляє "Європейська правда".

За словами міністра, Чорне море є прикладом того, як швидко все може погіршитися, якщо нехтувати загрозами, адже Росія роками брязкала зброєю у регіоні.

"Грузія, Україна, Сирія і знову Україна – Москва здійснювала одну жорстоку атаку за іншою. Багато хто на Заході вирішив повірити, що росіяни мають "власну правду". Але єдина правда полягає в тому, що Росія завжди готувалася до великої імперіалістичної війни з кінцевою метою провести чергову "ялтинську" конференцію, щоб розділити Європу на сфери впливу", – зазначив Кулеба.

Він висловив жаль з приводу того, що Захід не мав послідовної чорноморської стратегії, в той час як Росія завжди мала її: агресивну, реваншистську і варварську.

Міністр нагадав, що перший замах Росії на територіальну цілісність України відбувся на острові Тузла в Чорному морі 20 років тому.

"На кожному кроці Росія діяла там, де Захід сумнівався. Коли обережність, викликана страхом, закрила двері НАТО для України і Грузії в 2008 році, Росія швидко відреагувала, напавши на обидві країни. Росія ставала маніяком, але деякі лідери вирішили, що найкраща стратегія – зробити маніяка щасливим. В тому числі залишаючи його потенційних жертв беззахисними", – зазначив Кулеба.

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За його словами, майбутній саміт НАТО у Вільнюсі – це правильний час для того, щоб виправити помилки минулого, зробивши рішучі кроки вперед на шляху до членства України в НАТО. "Показати, що двері не лише відчинені, але й існує чіткий план, коли і як Україна увійде в них", – додав він.

"Гадаю, тепер ми всі розуміємо, що страх – це не стратегія. Настав час розробити комплексну мережу безпеки для всіх країн регіону, які відчувають загрозу від маніяка на свободі. Настав час перетворити Чорне море на те, чим стало Балтійське море: море НАТО", – наголосив міністр.

Нагадаємо, глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що питання надання Україні Плану дій членства в НАТО більше не стоїть на порядку денному. За його словами, Україна подала заявку на вступ і на саміті у Вільнюсі очікує на рішення, які наближають членство України в НАТО.

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