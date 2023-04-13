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Кулеба: Черное море, как и Балтийское, должно стать морем НАТО

"Европейская правда"Четверг, 13 апреля 2023, 11:30

Нужна комплексная стратегия безопасности стран черноморского региона, а Черное море должно стать тем, чем уже стало Балтийское, – морем НАТО.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил на Черноморской конференции по безопасности в Бухаресте, сообщает "Европейская правда".

По словам министра, Черное море – пример того, как быстро все может ухудшиться, если пренебрегать угрозами, ведь Россия годами бряцала оружием в регионе.

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"Грузия, Украина, Сирия и снова Украина – Москва проводила одну жестокую атаку за другой. Многие на Западе решили поверить, что у россиян есть "собственная правда". Но единственная правда заключается в том, что Россия всегда готовилась к большой империалистической войне с конечной целью провести очередную "ялтинскую" конференцию, чтобы разделить Европу на сферы влияния", – отметил Кулеба.

Он выразил сожаление по поводу того, что Запад не имел последовательной черноморской стратегии, в то время как Россия всегда имела ее: агрессивную, реваншистскую и варварскую.

Министр напомнил, что первое покушение России на территориальную целостность Украины произошло на острове Тузла в Черном море 20 лет назад.

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"На каждом шагу Россия действовала там, где Запад сомневался. Когда осторожность, вызванная страхом, закрыла двери НАТО для Украины и Грузии в 2008 году, Россия быстро отреагировала, напав на обе страны. Россия становилась маньяком, но некоторые лидеры решили, что лучшая стратегия – сделать маньяка счастливым. В том числе оставляя его потенциальных жертв беззащитными", – отметил Кулеба.

По его словам, предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе – это правильное время для того, чтобы исправить ошибки прошлого, сделав решительные шаги вперед на пути к членству Украины в НАТО. "Показать, что двери не только открыты, но и существует четкий план, когда и как Украина войдет в них", – добавил он.

"Думаю, теперь мы все понимаем, что страх – это не стратегия. Пришло время разработать комплексную сеть безопасности для всех стран региона, которые чувствуют угрозу от маньяка на свободе. Пришло время превратить Черное море в то, чем стало Балтийское: море НАТО", – подчеркнул министр.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО больше не стоит на повестке дня. По его словам, Украина подала заявку на вступление и на саммите в Вильнюсе ожидает решений, которые приближают членство Украины в НАТО.

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Темы: НАТОКулеба ДмитрийЧерное море
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