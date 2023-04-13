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Киянам на Великдень дозволили ночувати в церквах

Ірина БалачукЧетвер, 13 квітня 2023, 12:49
Киянам на Великдень дозволили ночувати в церквах
Митрополит Епіфаній освячує паски. Фото з Facebook Епіфанія

У Києві віряни, які прийшли на службу до початку комендантської години, зможуть залишатися в храмі на всю ніч, до завершення комендантської години.

Джерело: КМВА у Telegram

Пряма мова начальника КМВА Сергія Попка: "Комендантська година не унеможливлює проведення нічного богослужіння у церквах. Віряни, які прийшли на службу до початку комендантської години, можуть залишатися в храмі на всю ніч, до завершення комендантської години. По завершенню комендантської години люди також можуть відвідати церкви і освятити великодній кошик".

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Деталі: Попко підкреслив, що залишати храми і перебувати на вулицях чи інших громадських місцях під час комендантської години – заборонено.

Він також наголосив, що усі віряни, які вирішать відвідати нічні молебні в храмах, мають самостійно дізнатися про розташування найближчого укриття. Під час оголошення повітряної тривоги і священнослужителі, і відвідувачі мають обов’язково перейти до бомбосховища.

У КМВА нагадали, що за попереднім графіком, храми та собори будуть відкриті для усіх вірян для вечірніх та ранкових молебнів 15 та 16 квітня. 

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15 квітня вечірні молебні проведуть в період з 15:00 до 23:00. А 16 квітня заплановані ранкові молебні – з 5:00 до 18:00 год.

Комендантська година триватиме як завжди – з 00:00 до 5:00.

Для довідки: Під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, а також переміщатись транспортом або пішки без спеціальної перепустки.

Якщо в заборонений час людина перебуває на вулиці, то комендантський патруль має право затримати дану особу і перевірити у неї наявність документів, встановити причину порушення комендантської години. А також у разі потреби провести огляд речей, транспортного засобу чи навіть помешкання затриманого.

Якщо затриманий чинить опір або не виконує законні вимоги комендантського патруля, то до такої особи можуть застосувати фізичну силу чи (в крайньому разі) вогнепальну зброю.

Виходити на вулицю дозволено тільки щоб дійти до найближчого укриття під час повітряної тривоги. 

Теми: Київкомендантська годинасвяткування
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