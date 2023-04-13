Киевлянам на Пасху разрешили ночевать в церквях

В Киеве верующие, которые пришли на службу до начала комендантского часа, смогут оставаться в храме на всю ночь, до завершения комендантского часа.

Источник: КГВА в Telegram

Прямая речь начальника КГВА Сергея Попко: "Комендантский час не делает невозможным проведение ночного богослужения в церквях. Верующие, которые пришли на службу до начала комендантского часа, могут оставаться в храме на всю ночь, до завершения комендантского часа. По завершению комендантского часа люди также могут посетить церкви и освятить пасхальную корзину".

Реклама:

Детали: Попко подчеркнул, что покидать храмы и находиться на улицах или в других общественных местах во время комендантского часа – запрещено.

Он также отметил, что все верующие, которые решат посетить ночные молебны в храмах, должны самостоятельно узнать о расположении ближайшего укрытия. Во время объявления воздушной тревоги и священнослужители, и посетители должны обязательно перейти в бомбоубежище.

В КГВА напомнили, что по предварительному графику, храмы и соборы будут открыты для всех верующих для вечерних и утренних молебнов 15 и 16 апреля.

ВИДЕО ДНЯ

15 апреля вечерние молебны проведут в период с 15:00 до 23:00. А 16 апреля запланированы утренние молебны – с 5:00 до 18:00 часов.

Комендантский час продлится как всегда – с 00:00 до 5:00.

Для справки: Во время комендантского часа запрещается находиться на улице и в других общественных местах, а также перемещаться транспортом или пешком без специального пропуска.

Если в запрещенное время человек находится на улице, то комендантский патруль имеет право задержать данное лицо и проверить у него наличие документов, установить причину нарушения комендантского часа. А также в случае необходимости провести осмотр вещей, транспортного средства или даже помещения задержанного.

Если задержанный сопротивляется или не выполняет законные требования комендантского патруля, то к такому лицу могут применить физическую силу или (в крайнем случае) огнестрельное оружие.

Выходить на улицу разрешено только чтобы дойти до ближайшего укрытия во время воздушной тревоги.