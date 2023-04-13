УП-дискусії. Поговоримо з психотерапевткою про стан українця під час війни

УП-дискусії – новий спосіб спілкування з читачами Клубу УП у закритому форматі. Під час обговорення читачі "Української правди" разом з експертами та модератором дискутують, відповідають на різні питання в межах тематики та діляться своїм досвідом.



На наступній УП-дискусії журналістка Аліна Полякова разом з лікаркою-психіатринею та консультанткою у методі позитивної психотерапії Ляною Вантух поговорять про психоемоційний стан українця сьогодні, як підтримати себе та тих, хто втратив близьких під час війни.

У дискусії візьмуть участь читачі Клубу УП, які зможуть поставити також свої питання психотерапевтці.

Коли?

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20 квітня о 19:00 год.

Де?

Платформа ZOOM.

ВІДЕО ДНЯ

Як доєднатися? Бути членом Клубу УП або ж стати ним.

Всі деталі та посилання на зустріч ви отримаєте у нашій постійній розсилці для читачів.

З іншими важливими питаннями та пропозиціями звертайтеся на пошту: olha.hutsol@pravda.ua.

Метою дискусій є комунікація між читачами Клубу УП, редакцією та експертами з різноманітних питань, щоб обговорити актуальне за сьогодні та почути нове від спеціалістів.

Клуб УП – спільнота відповідальних та небайдужих читачів "Української правди", які систематично підтримують роботу редакцію. За допомогою внесків читачів наші журналісти мають змогу проводити важливі розслідування та працювати над актуальними темами.