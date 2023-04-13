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УП-дискуссии. Поговорим с психотерапевтом о состоянии украинца во время войны

"Украинская правда"Четверг, 13 апреля 2023, 14:21
УП-дискуссии. Поговорим с психотерапевтом о состоянии украинца во время войны

УП-дискуссии - новый способ общения с читателями Клуба УП в закрытом формате. Во время обсуждения читатели "Украинской правды" вместе с экспертами и модератором дискутируют, отвечают на различные вопросы в рамках тематики и делятся своим опытом.

На следующей УП-дискуссии журналистка Алина Полякова вместе с врачом-психиатром и консультантом в методе позитивной психотерапии Ляной Вантух поговорят о психоэмоциональном состоянии украинца сегодня, как поддержать себя и тех, кто потерял близких во время войны.

В дискуссии примут участие читатели Клуба УП, которые смогут задать также свои вопросы психотерапевту.

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Когда?

20 апреля в 19:00 час.

Где?

ВИДЕО ДНЯ

Платформа ZOOM.

Как присоединиться? Быть членом Клуба УП или же стать им.

Все детали и ссылки на встречу вы получите в нашей постоянной рассылке для читателей.

С другими важными вопросами и предложениями обращайтесь на почту: olha.hutsol@pravda.ua.

Целью дискуссий является коммуникация между читателями Клуба УП, редакцией и экспертами по различным вопросам, чтобы обсудить актуальное на сегодня и услышать новое от специалистов.

Клуб УП - сообщество ответственных и неравнодушных читателей "Украинской правды", которые систематически поддерживают работу редакции. С помощью взносов читателей наши журналисты могут проводить важные расследования и работать над актуальными темами.

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