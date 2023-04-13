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Потерпілі та свідки воєнних злочинів будуть отримувати посилену допомогу – ОГП

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 13 квітня 2023, 14:21
Потерпілі та свідки воєнних злочинів будуть отримувати посилену допомогу – ОГП
Ілюстративне фото з Depositphotos

В Україні планують посилити допомогу потерпілим та свідкам воєнних злочинів Росії.

Джерело: пресслужба Офісу генерального прокурора із посиланням на заяву генпрокурора Андрія Костіна

Пряма мова: "Раніше подібні практики застосовувались для найчутливіших категорій злочинів: сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом та злочинів проти дітей. 

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Сьогодні ми запроваджуємо підтримку для учасників усіх проваджень щодо злочинів, спричинених агресією РФ".

Деталі: Повідомляється, що у складі Офісу генпрокурора створюється координаційний центр, де працюватимуть координатори з питань підтримки потерпілих і свідків. Це будуть фахівці із навичками роботи з людьми, які пережили психологічну травму. 

Зокрема, до їхніх обов’язків входитиме: 

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  • координація надання психологічної, медичної та соціальної допомоги відповідними службами та неурядовими організаціями; 
  • допомога в отриманні юридичних консультацій та направленні заяви на отримання матеріальної допомоги;
  • фізичний супровід у суді, допомога з проїздом/проживанням; 
  • забезпечення зв’язку свідків та потерпілих з прокурорами;
  • інформування про їхні права та стан розслідування; 
  • вживання заходів для недопущення повторної травматизації;
  • надання допомоги людям з інвалідністю.

ОГП запевняє, що конкурс на посади розпочнеться найближчим часом.

Теми: прокуратуравоєнні злочинижертви
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