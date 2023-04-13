Потерпілі та свідки воєнних злочинів будуть отримувати посилену допомогу – ОГП
В Україні планують посилити допомогу потерпілим та свідкам воєнних злочинів Росії.
Джерело: пресслужба Офісу генерального прокурора із посиланням на заяву генпрокурора Андрія Костіна
Пряма мова: "Раніше подібні практики застосовувались для найчутливіших категорій злочинів: сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом та злочинів проти дітей.
Сьогодні ми запроваджуємо підтримку для учасників усіх проваджень щодо злочинів, спричинених агресією РФ".
Деталі: Повідомляється, що у складі Офісу генпрокурора створюється координаційний центр, де працюватимуть координатори з питань підтримки потерпілих і свідків. Це будуть фахівці із навичками роботи з людьми, які пережили психологічну травму.
Зокрема, до їхніх обов’язків входитиме:
- координація надання психологічної, медичної та соціальної допомоги відповідними службами та неурядовими організаціями;
- допомога в отриманні юридичних консультацій та направленні заяви на отримання матеріальної допомоги;
- фізичний супровід у суді, допомога з проїздом/проживанням;
- забезпечення зв’язку свідків та потерпілих з прокурорами;
- інформування про їхні права та стан розслідування;
- вживання заходів для недопущення повторної травматизації;
- надання допомоги людям з інвалідністю.
ОГП запевняє, що конкурс на посади розпочнеться найближчим часом.