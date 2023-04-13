Потерпевшие и свидетели военных преступлений будут получать усиленную помощь – ОГП
В Украине планируют усилить помощь пострадавшим и свидетелям военных преступлений России.
Источник: пресс-служба Офиса генерального прокурора со ссылкой на заявление генпрокурора Андрея Костина
Прямая речь: "Ранее подобные практики применялись для чувствительных категорий преступлений: сексуального насилия, связанного с конфликтом и преступлений против детей.
Сегодня мы вводим поддержку для участников всех производств по преступлениям, вызванных агрессией РФ. Надеюсь, вскоре эти практики станут нормой во всей системе прокуратуры".
Детали: Сообщается, что в составе Офиса генпрокурора создается координационный центр, где будут работать координаторы по вопросам поддержки потерпевших и свидетелей. Это будут специалисты с навыками работы с людьми, которые пережили психологическую травму.
В частности, в их обязанности будет входить:
- координация оказания психологической, медицинской и социальной помощи соответствующими службами и неправительственными организациями;
- помощь в получении юридических консультаций и направлении заявления на получение материальной помощи;
- обеспечение связи свидетелей и потерпевших с прокурорами;
- информирование об их правах и состоянии расследования;
- принятие мер для недопущения повторной травматизации;
- физическое сопровождение в суде, помощь с проездом/проживанием;
- оказание помощи людям с инвалидностью.
ОГП уверяет, что конкурс на должности начнется в ближайшее время.