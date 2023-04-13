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Потерпевшие и свидетели военных преступлений будут получать усиленную помощь – ОГП

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 13 апреля 2023, 14:21
Потерпевшие и свидетели военных преступлений будут получать усиленную помощь – ОГП
Иллюстративное фото с Depositphotos

В Украине планируют усилить помощь пострадавшим и свидетелям военных преступлений России.

Источник: пресс-служба Офиса генерального прокурора со ссылкой на заявление генпрокурора Андрея Костина

Прямая речь: "Ранее подобные практики применялись для чувствительных категорий преступлений: сексуального насилия, связанного с конфликтом и преступлений против детей. 

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Сегодня мы вводим поддержку для участников всех производств по преступлениям, вызванных агрессией РФ. Надеюсь, вскоре эти практики станут нормой во всей системе прокуратуры".

Детали: Сообщается, что в составе Офиса генпрокурора создается координационный центр, где будут работать координаторы по вопросам поддержки потерпевших и свидетелей.  Это будут специалисты с навыками работы с людьми, которые пережили психологическую травму. 

В частности, в их обязанности будет входить: 

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  • координация оказания психологической, медицинской и социальной помощи соответствующими службами и неправительственными организациями; 
  • помощь в получении юридических консультаций и направлении заявления на получение материальной помощи;
  • обеспечение связи свидетелей и потерпевших с прокурорами;
  • информирование об их правах и состоянии расследования; 
  • принятие мер для недопущения повторной травматизации;
  • физическое сопровождение в суде, помощь с проездом/проживанием; 
  • оказание помощи людям с инвалидностью.

ОГП уверяет, что конкурс на должности начнется в ближайшее время.

Темы: прокуратуравоенные преступленияжертвы
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