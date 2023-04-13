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У Чорногорії затримали одного з лідерів основної проросійської політсили

"Європейська правда"Четвер, 13 квітня 2023, 14:27
У Чорногорії затримали одного з лідерів основної проросійської політсили
Міло Божович. фото з Facebook

У Чорногорії затримали мера Будви Міло Божовича, який також є одним із лідерів проросійського "Демократичного фронту".

Про це повідомляє "Балканський оглядач" за матеріалами місцевих видань, пише "Європейська правда".

Божовича затримали у нього вдома у центрі Будви. Обшуки відбулися також у Цетинє і Подгориці. 

Речник спеціального прокурора Чорногорії Вукас Радонич повідомив, що Спеціальний відділ поліції за підтримки антитерористичного підрозділу поліції проводить заходи у рамках розслідування двох кримінальних справ. 

За його словами, затримання відбулося за наказом прокуратури, за підтримки та сприяння Європолу.

Лідер "Демократичного фронту", екскандидат у президенти Чорногорії Андрія Мандич одразу відреагував на затримання, заявивши, що Божович не вчиняв нічого протизаконного. 

"Спеціальний прокурор повинен буде представити багато доказів, щоб виправдати ці заяви", — заявив Мандич.

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З якими саме звинуваченнями пов’язане затримання Божовича, достеменно невідомо. 

У вересні 2022 року портал "М" оприлюднив листування двох членів Шкалярського кримінального клану, в якому ймовірна незаконна діяльність Божовича згадується в контексті підтримки, яку він міг би надати їм у сфері безпеки. Божович тоді був членом парламентського комітету з оборони та безпеки.

Мережа утвердження неурядового сектору (MANS) на початку року оголосила, що подала заяву на Божовича до Агентства із запобігання корупції за порушення правового обов’язку декларувати свої активи протягом попередніх двох років. MANS заявив, що дані кадастру Будви показують, "що Божович значно збільшив свою власність" порівняно з 2019 роком, коли він востаннє повідомляв про це.

Нагадаємо, лідер "Демфронту" Андрея Мандич змагався за президентську посаду, але не вийшов у другий тур, що доволі несподівано змінило розклади у виборах. 

Докладніше про новообраного президента Чорногорії і те, яким курсом він може повести країну, читайте у статті За підтримки ЄС та друзів Путіна: як новий лідер Чорногорії об'єднав ворогів для своєї перемоги.

Теми: ЧорногоріяРосія
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