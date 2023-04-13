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В Черногории задержали одного из лидеров основной пророссийской политсилы

"Европейская правда"Четверг, 13 апреля 2023, 14:27
В Черногории задержали одного из лидеров основной пророссийской политсилы
Мило Божович. фото из Facebook

В Черногории задержали мэра Будвы Мило Божовича, который также является одним из лидеров пророссийского "Демократического фронта".

Об этом сообщает "Балканський оглядач" по материалам местных изданий, пишет "Европейская правда".

Божовича задержали у него дома в центре Будвы. Обыски прошли также в Цетине и Подгорице.

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Представитель специального прокурора Черногории Вукас Радонич сообщил, что Специальный отдел полиции при поддержке антитеррористического подразделения полиции проводит мероприятия в рамках расследования двух уголовных дел.

По его словам, задержание произошло по приказу прокуратуры, при поддержке и содействии Европола.

Лидер "Демократического фронта", экс-кандидат в президенты Черногории Андрия Мандич сразу отреагировал на задержание, заявив, что Божович не совершал ничего противозаконного.

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"Специальный прокурор должен будет представить много доказательств, чтобы оправдать эти заявления", – заявил Мандич.

С какими именно обвинениями связано задержание Божовича, доподлинно неизвестно.

В сентябре 2022 года портал "М" обнародовал переписку двух членов Шкалярского криминального клана, в которой вероятная незаконная деятельность Божовича упоминается в контексте поддержки, которую он мог бы оказать им в сфере безопасности. Божович тогда был членом парламентского комитета по обороне и безопасности.

Сеть утверждения неправительственного сектора (MANS) в начале года объявила, что подала заявление на Божовича в Агентство по предотвращению коррупции за нарушение правовой обязанности декларировать свои активы в течение предыдущих двух лет. MANS заявил, что данные кадастра Будвы показывают, "что Божович значительно увеличил свою собственность" по сравнению с 2019 годом, когда он в последний раз сообщал об этом.

Напомним, лидер "Демфронта" Андрея Мандич боролся за президентский пост, но не вышел во второй тур, что довольно неожиданно изменило расклады в выборах.

Подробнее о новоизбранном президенте Черногории и то, каким курсом он может повести страну, читайте в статье При поддержке ЕС и друзей Путина: как новый лидер Черногории объединил врагов для своей победы.

Темы: ЧерногорияРосcия
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