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Відчутне потепління прийде з наступного тижня – синоптик

Альона Мазуренко Четвер, 13 квітня 2023, 15:08
Відчутне потепління прийде з наступного тижня – синоптик
pixabay

Відчутне потепління в Україну прийде у вівторок 18 квітня. У суботу прогнозують дощі, а на Великдень дещо потепліє, проте місцями будуть опади. 

Джерело: синоптик Наталя Діденко в Facebook

Деталі: За словами синоптика, п'ятниця буде в Україні синоптично неоднорідною. Так, тепло охопить західні області, більшість півдня (окрім Запоріжжя) та частину центральних областей. Протягом дня там очікується +15+20 градусів.

Найхолоднішою частиною країни виявиться північна, також східна, а ще Полтавщина. Вдень +8+11 градусів.

Крім того 14-го квітня помірні дощі пройдуть у східних областях, у більшості областей України – місцями невеликі.

У західній частині України переважатиме суха погода, хіба що ввечері на Закарпатті піде дощ.

 
погода 15 квітня

У Києві в п'ятницю впродовж дня температура повітря коливатиметься від +9 до +11 градусів. Буде переважно хмарно, місцями ймовірний невеликий дощ.

ВІДЕО ДНЯ

У суботу в столиці буде ще холодніше. А в неділю, на Великдень, трохи потепліє, але також прогнозують дощ.

За словами Діденко, відчутніше тепло прийде у вівторок, 18-го квітня.

Синоптик додада, що найближчими днями про стабільний антициклон над Україною та тривалий період без дощів поки що не йдеться.

 
погода 16 квітня

Теми: погодаУкраїна
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