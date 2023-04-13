Ощутимое потепление придет со следующей недели – синоптик

Ощутимое потепление в Украину придёт во вторник 18 апреля. В субботу прогнозируют дожди, а на Пасху несколько потеплеет, однако местами будут осадки.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Детали: По словам синоптика, пятница 14 апреля будет в Украине синоптически неоднородной. Так, тепло охватит западные области, большинство юга (кроме Запорожья) и часть центральных областей. В течение дня там ожидается +15+20 градусов.

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Самой холодной частью страны окажется северная, также восточная, а еще Полтавщина. Днем +8 +11 градусов.

Кроме того 14-го апреля умеренные дожди пройдут в восточных областях, в большинстве областей Украины - местами небольшие.

погода 15 апреля

В западной части Украины будет преобладать сухая погода, разве что вечером на Закарпатье пойдет дождь.

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В Киеве в пятницу в течение дня температура воздуха будет колебаться от +9 до +11 градусов. Будет преимущественно облачно, местами вероятен небольшой дождь.

В субботу в столице будет еще холоднее. А в воскресенье, на Пасху, немного потеплеет, но также прогнозируют дождь.

По словам Диденко, ощутимее тепло придет во вторник, 18-го апреля.

Синоптик добавила, что в ближайшие дни о стабильном антициклоне над Украиной и длительном периоде без дождей речь не идет.