Грузія вимагає від ЄС видати членів уряду часів Саакашвілі

В Грузії вимагають від Євросоюзу видати міністрів часів президентства Міхеїла Саакашвілі, які отримали там притулок.

Про це повідомляє видання "Новости Грузия", пише "Європейська правда".

Голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що ЄС має видати Грузії колишнього міністра оборони країни Давида Кезерашвілі та колишнього міністра юстиції Зураба Адеїшвілі, які працювали в уряді за президентства Міхеїла Саакашвілі.

Спікер парламенту назвав їх "катами", які "організували в Грузії ГУЛАГ" і сказав, що захищаючи злочинців, влада країн ЄС ставить під загрозу безпеку грузинського народу.

"Виникають питання, з чим ми маємо справу, чому є це політичне заступництво і які політичні чи інші інтереси стоять за цим політичним заступництвом. Країни ЄС і політики, які опікуються Саакашвілі, – у боргу перед грузинським народом і поставили під загрозу безпеку грузинського народу.

Я думаю, що вони повинні оплатити цей борг... зокрема видачею Грузії Кезерашвілі, а також Зураба Адеішвілі, який ховається в Україні", – заявив Папуашвілі в ефірі "Першого каналу".

Раніше міністр закордонних справ Грузії Ілля Дарчіашвілі написав листа до державного секретаря США Ентоні Блінкена, в якому закликав переглянути рішення про санкції щодо грузинських суддів через причетність до корупції.

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Окремо він висловився про "важку спадщину", яку отримала "Грузинська мрія" після приходу до влади у 2012 році, тоді як "у період колишньої влади головні творці й архітектори судової кримінальної системи – Міхеїл Саакашвілі та Зураб Адеїшвілі – не зазнавали санкцій від жодної країни, і більше того, на жаль, користувалися конкретними гарантіями недоторканності або користуються досі".