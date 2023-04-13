Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Грузія вимагає від ЄС видати членів уряду часів Саакашвілі

"Європейська правда"Четвер, 13 квітня 2023, 15:36
Грузія вимагає від ЄС видати членів уряду часів Саакашвілі
Фото: Getty Images

В Грузії вимагають від Євросоюзу видати міністрів часів президентства Міхеїла Саакашвілі, які отримали там притулок. 

Про це повідомляє видання "Новости Грузия", пише "Європейська правда"

Голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що ЄС має видати Грузії колишнього міністра оборони країни Давида Кезерашвілі та колишнього міністра юстиції Зураба Адеїшвілі, які працювали в уряді за президентства Міхеїла Саакашвілі.

Спікер парламенту назвав їх "катами", які "організували в Грузії ГУЛАГ" і сказав, що захищаючи злочинців, влада країн ЄС ставить під загрозу безпеку грузинського народу.

"Виникають питання, з чим ми маємо справу, чому є це політичне заступництво і які політичні чи інші інтереси стоять за цим політичним заступництвом. Країни ЄС і політики, які опікуються Саакашвілі, – у боргу перед грузинським народом і поставили під загрозу безпеку грузинського народу.

Я думаю, що вони повинні оплатити цей борг... зокрема видачею Грузії Кезерашвілі, а також Зураба Адеішвілі, який ховається в Україні", – заявив Папуашвілі в ефірі "Першого каналу".

Раніше міністр закордонних справ Грузії Ілля Дарчіашвілі написав листа до державного секретаря США Ентоні Блінкена, в якому закликав переглянути рішення про санкції щодо грузинських суддів через причетність до корупції.

ВІДЕО ДНЯ

Окремо він висловився про "важку спадщину", яку отримала "Грузинська мрія" після приходу до влади у 2012 році, тоді як "у період колишньої влади головні творці й архітектори судової кримінальної системи – Міхеїл Саакашвілі та Зураб Адеїшвілі – не зазнавали санкцій від жодної країни, і більше того, на жаль, користувалися конкретними гарантіями недоторканності або користуються досі".

Теми: ГрузіяЄССаакашвілі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Пригожин повертає прихильність Путіна – ISW

Бразилія "повторює російську та китайську пропаганду" щодо війни в Україні – Білий дім

фотоСупутник показав згорілий український літак у Судані

Українець, що вчинив самопідпал перед консульством у Кракові, помер у лікарні

НАТО більше не допускає тимчасової окупації своєї території в разі нападу РФ – NYT

Влітку 2022 року п’яний солдат розстріляв комбата морпіхів миколаївської бригади

Усі новини...
Грузія
У Вірменії через полонених, яких утримує Азербайджан, блокували кордон з Грузією
Найбільша опозиційна партія Грузії запропонувала спільні вимоги до партії влади
У Грузії опозиція провела мітинг за євроінтеграцію і відставку уряду
Останні новини
05:12
Китай готовий співпрацювати з Росією і шукати спосіб врегулювання "кризи в Україні" – МЗС
04:14
Пригожин повертає прихильність Путіна – ISW
03:41
В очікуванні контрнаступу окупанти в Енергодарі розграбовують школи і дитсадки – спротив
02:58
"Цінує симетрію": NYT назвав імовірну дату висунення Байдена на другий термін
02:04
Бразилія "повторює російську та китайську пропаганду" щодо війни в Україні – Білий дім
01:37
фотоВорог атакував Нікополь і громади, є поранений
00:42
Меркель отримала найвищу державну нагороду ФРН – не всі її однопартійці це підтримали
00:24
Росіяни гатили по Сумщині, понад 100 прильотів з АГС та артилерії
23:49
Швеція домовилась із Фінляндією про закупівлю БТР нового покоління
23:30
фотоСупутник показав згорілий український літак у Судані
Усі новини...
Реклама: