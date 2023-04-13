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Грузия требует от ЕС выдать членов правительства времен Саакашвили

"Европейская правда"Четверг, 13 апреля 2023, 15:36
Грузия требует от ЕС выдать членов правительства времен Саакашвили
Фото: Getty Images

В Грузии требуют от Евросоюза выдать министров времен президентства Михеила Саакашвили, которые получили там убежище.

Об этом сообщает издание "Новости Грузия", пишет "Европейская правда".

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что ЕС должен выдать Грузии бывшего министра обороны страны Давида Кезерашвили и бывшего министра юстиции Зураба Адеишвили, которые работали в правительстве при президентстве Михеила Саакашвили.

Спикер парламента назвал их "палачами", которые "организовали в Грузии ГУЛАГ", и сказал, что защищая преступников, власти стран ЕС ставят под угрозу безопасность грузинского народа.

"Возникают вопросы, с чем мы имеем дело, почему есть это политическое покровительство и какие политические или иные интересы стоят за этим политическим покровительством. Страны ЕС и политики, которые опекают Саакашвили, – в долгу перед грузинским народом и поставили под угрозу безопасность грузинского народа.

Я думаю, что они должны оплатить этот долг... в частности выдачей Грузии Кезерашвили, а также Зураба Адеишвили, который скрывается в Украине", – заявил Папуашвили в эфире "Первого канала".

Ранее министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили написал письмо государственному секретарю США Энтони Блинкену, в котором призвал пересмотреть решение о санкциях в отношении грузинских судей из-за причастности к коррупции.

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Отдельно он высказался о "тяжелом наследии", которое получила "Грузинская мечта" после прихода к власти в 2012 году, тогда как "в период прежней власти главные создатели и архитекторы судебной криминальной системы – Михеил Саакашвили и Зураб Адеишвили – не подвергались санкциям ни от одной страны, и более того, к сожалению, пользовались конкретными гарантиями неприкосновенности или пользуются до сих пор".

Темы: ГрузияЕССаакашвили
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