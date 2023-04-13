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Німеччина хоче ухвалити швидке рішення про передачу польських МіГ-29 Україні

"Європейська правда"Четвер, 13 квітня 2023, 15:36

Берлін хоче вже цього четверга вирішити, чи погодиться він надати дозвіл Польщі, аби та передала винищувачі радянського виробництва МіГ-29 із запасів Східної Німеччини Україні. 

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило німецьке агентство DPA з посиланням на відповідну заяву глави Міноборони Німеччини Бориса Пісторіуса. 

"Уряд Німеччини хоче вирішити цього четверга, чи дасть він згоду Польщі на поставку винищувачів МіГ-29 радянського виробництва в Україну, заявив міністр оборони Борис Пісторіус", – йдеться у повідомленні агентства. 

Цю заяву міністр зробив в кулуарах візиту до німецьких солдатів у Малі, стверджує агентство.

Йдеться про винищувачі МіГ-29 зі старих запасів Німецької демократичної республіки, які Німеччина колись продала Польщі. 

Польща звернулася з проханням надати дозвіл на передачу літаків Україні в четвер.

У березні Польща оголосила про передачу Україні винищувачів МіГ-29 радянського виробництва для підтримки країни в боротьбі з російською агресією. Частину літаків вже передали Україні, однак серед них, зазначають німецькі ЗМІ, не було жодного борта з колишніх запасів Східної Німеччини.

ВІДЕО ДНЯ

У 2002 році Німеччина продала Польщі 23 винищувачі МіГ-29, які Бундесвер отримав у спадок від армії Німецької демократичної республіки

Радник президента Польщі Анджея Дуди з питань безпеки Яцек Сівера заявив наприкінці березня, що на озброєнні польських ВПС і сьогодні залишається близько десятка таких літаків. 

Як правило, контракти на продаж військової техніки з Німеччини передбачають, що німецький уряд повинен дати згоду на можливу передачу третій стороні.

Минулого тижня президент Польщі Дуда заявив, що його країна вже поставила Україні вісім винищувачів МіГ-29. 

Теми: Німеччинаавіа
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