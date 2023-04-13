Германия хочет принять быстрое решение о передаче польских МиГ-29 Украине

Берлин хочет уже в этот четверг решить, согласится ли он предоставить разрешение Польше, чтобы та передала истребители советского производства МиГ-29 из запасов Восточной Германии Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило немецкое агентство DPA со ссылкой на соответствующее заявление главы Минобороны Германии Бориса Писториуса.

"Правительство Германии хочет решить в этот четверг, даст ли оно согласие Польше на поставку истребителей МиГ-29 советского производства в Украину, заявил министр обороны Борис Писториус", – говорится в сообщении агентства.

Это заявление министр сделал в кулуарах визита к немецким солдатам в Мали, утверждает агентство.

Речь идет об истребителях МиГ-29 из старых запасов Германской демократической республики, которые Германия когда-то продала Польше.

Польша обратилась с просьбой предоставить разрешение на передачу самолетов Украине в четверг.

В марте Польша объявила о передаче Украине истребителей МиГ-29 советского производства для поддержки страны в борьбе с российской агрессией. Часть самолетов уже передали Украине, однако среди них, отмечают немецкие СМИ, не было ни одного борта из бывших запасов Восточной Германии.

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В 2002 году Германия продала Польше 23 истребителя МиГ-29, которые Бундесвер получил в наследство от армии Германской демократической республики

Советник президента Польши Анджея Дуды по вопросам безопасности Яцек Сивера заявил в конце марта, что на вооружении польских ВВС и сегодня остается около десятка таких самолетов.

Как правило, контракты на продажу военной техники из Германии предусматривают, что немецкое правительство должно дать согласие на возможную передачу третьей стороне.

На прошлой неделе президент Польши Дуда заявил, что его страна уже поставила Украине восемь истребителей МиГ-29.