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На Київщині розмило дамбу: вода підтопила Іванків

Альона Мазуренко Четвер, 13 квітня 2023, 15:47
На Київщині розмило дамбу: вода підтопила Іванків
фото: Нєбитова

У Вишгородському районі Київщини розмило дамбу місцевого ставка, вода підтопила дві вулиці у селищі Іванків. Укргідрометцентр попереджає, що в інших районах області також можливі затоплення через водопілля.

Джерело: начальник Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов, КМВА

Дослівно Нєбитов: "У селищі Іванків внаслідок тривалих дощових опадів розмило дамбу місцевого ставка, вода впала у річку, яка проходить неподалік жилих вулиць. Водою розмило та підтопило дві вулиці.

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Наразі поліцейські та ДСНС всіляко сприяють місцевим жителям подолати лихо, працюють відповідні служби по очищення водовідвідних каналів. Рівень води поступово знижується".

Деталі: Крім того український гідрометеорологічний центр оголосив ІІ рівень небезпеки на Київщині 13-14 квітня через небезпечні гідрологічні явища.

Повідомляється, що внаслідок пропуску весняного водопілля через Київську ГЕС, на річку Дніпро у Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області відмічатиметься затоплення заплавних територій та початкове затоплення низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок у ряді прирічкових населених пунктів.

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Також попередження оголосили через водопілля на Верхньому Дніпрі, через водосховища Дніпровського каскаду, на Десні в межах Чернігівської області, у м.Чернігів (район Кордівка), на р. Снов.

Теми: Київська областьвода
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