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На Київщині розмило дамбу: вода підтопила Іванків

Альона Мазуренко Четвер, 13 квітня 2023, 15:47
На Київщині розмило дамбу: вода підтопила Іванків
фото: Нєбитова

У Вишгородському районі Київщини розмило дамбу місцевого ставка, вода підтопила дві вулиці у селищі Іванків. Укргідрометцентр попереджає, що в інших районах області також можливі затоплення через водопілля.

Джерело: начальник Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов, КМВА

Дослівно Нєбитов: "У селищі Іванків внаслідок тривалих дощових опадів розмило дамбу місцевого ставка, вода впала у річку, яка проходить неподалік жилих вулиць. Водою розмило та підтопило дві вулиці.

Наразі поліцейські та ДСНС всіляко сприяють місцевим жителям подолати лихо, працюють відповідні служби по очищення водовідвідних каналів. Рівень води поступово знижується".

Деталі: Крім того український гідрометеорологічний центр оголосив ІІ рівень небезпеки на Київщині 13-14 квітня через небезпечні гідрологічні явища.

Повідомляється, що внаслідок пропуску весняного водопілля через Київську ГЕС, на річку Дніпро у Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області відмічатиметься затоплення заплавних територій та початкове затоплення низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок у ряді прирічкових населених пунктів.

Також попередження оголосили через водопілля на Верхньому Дніпрі, через водосховища Дніпровського каскаду, на Десні в межах Чернігівської області, у м.Чернігів (район Кордівка), на р. Снов.

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Теми: Київська областьвода
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